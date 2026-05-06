[오피셜]'인천 에너자이저' 서재민, 2026시즌 4월 K리그 '이달의 영플레이어상' 수상

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[스포츠조선 윤진만 기자]인천 유나이티드 미드필더 서재민이 2026시즌 4월 '이달의 영플레이어상'을 수상했다.

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'이달의 영플레이어상'은 매월 K리그1에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 '영플레이어'에게 주어진다.

후보 자격 조건은 K리그1 선수 중 대한민국 국적, 만 23세 이하(2003년 이후 출생), K리그 공식경기에 첫 출장을 기록한 연도로부터 3년 이하(2024시즌 이후 데뷔)이다. 위 세 가지 조건을 충족하고, 해당 월 소속팀 총 경기 시간의 절반 이상을 소화한 선수를 후보로 한다. 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 논의 및 투표를 통해 최종 수상자를 결정한다.

4월 영플레이어상은 K리그1 6라운드부터 10라운드까지 총 5경기를 평가 대상으로 했다. 후보에는 서재민(인천)을 포함해 문민서(광주) 김준하(제주) 박경섭(인천) 등 9명이 이름을 올렸다.

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서재민은 4월 한 달 동안 전 경기에 나서 인천이 3승1무1패를 거두는 데 기여했고, 7라운드 울산전에서는 무고사의 골을 도우며 시즌 첫 도움을 기록하기도 했다.

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특히 서재민은 활동량에서도 두각을 나타냈다. 서재민은 매 라운드 가장 많은 거리를 뛴 상위 6명을 선정하는 '베스트 러너'에 4월 전 경기 이름을 올렸고, 이 가운데 두 차례 1위를 차지했다. 이러한 활약을 바탕으로 서재민은 TSG 평균 평점 1위(7.32점)에 오르며 4월 영플레이어 상을 수상했다. 서재민에게는 트로피와 함께 상금이 전달될 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com