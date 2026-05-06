[공식발표]"월드컵 방패막이 아냐, 상급심 판단 필요" KFA, 정몽규 회장 중징계 요구 적법 판결→항소 결정

기념사하는 정몽규 대한축구협회장 (천안=연합뉴스) 류영석 기자 = 정몽규 대한축구협회장이 7일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 공식 개관식에서 기념사를 하고 있다. 2026.4.7

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[스포츠조선 김성원 기자]대한축구협회(KFA)가 문화체육관광부의 특정감사 결과에 따른 행정소송 1심 판결에 대해 항소를 제기하기로 결정했다.

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KFA는 6일 서울 종로구 축구회관에서 제4차 이사회를 개최했다. 서울행정법원 행정5부(이정원 부장판사)는 지난달 23일 KFA가 문체부를 상대로 제기한 특정감사 결과 통보 및 조치 요구 취소 청구 소송에서 원고 패소로 판결했다.

문체부는 2024년 11월 KFA에 대한 감사 결과를 발표하며 정몽규 회장 등 주요 인사들에게 '자격정지 이상'의 중징계를 요구한 바 있다. 재판부는 문체부의 징계 요구가 재량권 범위 내 있다고 판단했다.

KFA는 "이사회는 심도 깊은 논의 끝에 사실관계 심리와 법률 해석 측면에서 상급심의 판단을 다시 한번 구할 필요가 있다고 결정해 이같이 의결했다"고 밝혔다.

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이해 관계자로서 안건 논의시 불참한 정몽규 회장을 대신해 이사회를 이끈 이용수 부회장은 "항소 결정에도 불구하고 법원의 1심 판결을 무겁게 받아들이며, 축구팬들의 엄중한 요구에 부응해야한다는 깊은 책임감을 느낀다"며 "다만, 이번 항소는 월드컵을 방패막이 삼거나 시간끌기용이 아닌 법적 절차의 테두리 안에서 추가적인 판단을 받아보고자 하는 협회의 고심어린 결정"이라고 설명했다.

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KFA는 "항소와는 별개로 행정 투명성 강화와 내부 혁신 작업에도 지속적으로 매진할 계획이며, 한 달여 남짓 남은 월드컵 지원에도 최선을 다할 예정"이라고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com