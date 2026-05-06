[오피셜]전북-대전-포항 ACLE 본선 직행, 강원 ACLE PO행 확정…서울은 ACL2로

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[스포츠조선 윤진만 기자]K리그1 디펜딩 챔피언 전북 현대를 비롯한 K리그 5개팀이 2026~2027시즌 아시아클럽대항전에 출전한다.

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앞서 아시아축구연맹(AFC)은 지난 4월29일 집행위원회를 통해 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 본선 참가 규모를 24개팀에서 32개팀으로 확대하고, AFC 클럽대회 랭킹에 따른 국가별 출전권 재분배 방식을 최종 확정했다.

ACLE 3+1장이 주어지는 K리그는 2025년 K리그1, 코리아컵 더블 우승팀인 전북을 비롯해 대전하나시티즌(K리그1 2위), 포항스틸러스(4위)가 ACLE 본선 직행권을 확보했다. K리그1 3위를 기록한 '군팀' 김천 상무는 K리그 클럽 라이선싱 규정에 따라 출전 대상에서 제외됐고, 이에 차순위 팀인 5위 강원FC에 출전권이 승계됐다. 강원은 ACLE 플레이오프(PO)부터 참가한다. 오는 8월 11일 홈에서 단판으로 열리는 PO에서 승리할 경우 ACLE 본선 리그 스테이지에 합류하게 된다. PO 상대팀은 향후 AFC의 클럽대회 참가팀 확정 절차가 마무리된 이후 결정될 예정이다.

이번 개편으로 K리그의 아시아 클럽대회 출전 기회도 확대됐다. 이에 따라 K리그는 ACLE 본선 직행 3장과 플레이오프(PO) 1장, ACL2 본선 직행 1장 등 총 5개팀이 AFC 클럽대회에 참가하게 된다. 6위 FC서울은 ACL2 본선에 나선다.

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확대 개편된 2026~2027 ACLE는 올해 하반기부터 본격적인 일정에 돌입하며, 동아시아 권역 16개팀이 참가한다. AFC은 이번 참가팀 확대의 주요 목적에 대해 '상위 리그 소속 팀들의 참가 비중을 늘려 대회 경쟁력을 강화하고 전반적인 경기 수준을 향상시키기 위한 것'이라고 설명했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com