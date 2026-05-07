'김민재-뮌헨 분노 유발' 네베스의 핸드볼 상황, '규정상' 핸드볼 반칙 아니다…PSG, 2년연속 챔결 진출

출처=디애슬레틱 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]'챔결' 티켓이 걸린 중요한 경기에선 선수, 스태프, 팬 할것없이 판정 하나하나에 민감하게 반응한다.

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7일(한국시각) 독일 뮌헨 알리안츠아레나에서 열린 바이에른뮌헨(독일)과 파리생제르맹(PSG·프랑스)의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 준결승 2차전에선 주앙 네베스(PSG)의 핸드볼 의심 상황을 두고 갑론을박이 벌어졌다.

PSG 미드필더 비티냐는 팀이 전반 3분 우스만 뎀벨레의 선제골로 1-0, 1-2차전 합산 6-4로 앞서고 있던 전반 30분, PSG 페널티 지역에서 공을 잡아 클리어링을 시도했다. 한데 공은 멀리 뻗어나가기 전에 박스 안에 있던 팀 동료 네베스의 팔에 맞았다. 뮌헨 선수들은 즉시 주앙 페드로 실바 피녜이루 주심을 에워싸고 강하게 항의했다. 팔에 맞았으니 페널티킥이라는 주장이었다.

하지만 피녜이루 감독은 페널티킥 판정을 내리지 않았다. 비디오판독시스템(VAR) 역시 개입하지 않았다. 이에 뱅상 콩파니 뮌헨 감독과 선수들, 뮌헨 홈팬은 경악을 금지 못했다. 소셜 미디어상에도 해당 장면이 왜 페널티킥이 아닌지에 대한 의문이 제기됐다.

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결론적으로, 동료가 찬 공이 팔에 맞으면 핸드볼 반칙이 아니다. 영국공영방송 'BBC'는 경기 후 "경기 규칙에 따르면 '팀 동료가 찬 공이 손이나 팔에 맞았을 경우' 핸드볼 반칙이 아니다"라고 보도했다. 공이 손 또는 팔에 맞은 후 상대 골대에 직접 들어가거나 선수가 곧바로 득점한 경우는 예외 적용해 상대팀에 직접 프리킥이 주어진다고 덧붙였다.

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'BBC'는 "이 규칙은 팔이 몸에서 떨어져 있더라도 팀 동료가 예상치 못하게 찬 공을 맞았을 때를 포함한다. 규칙상 페널티킥을 내줘서는 안되기 때문"이라고 설명했다. 이어 "고의적인 핸드볼이었다면 예외가될 수 있겠지만, 이번 상황에선 페널티킥을 선언하긴 어려웠을 것"이라고 했다.

독일 축구전문지 '키커'는 "비티냐가 킥을 한 거리가 짧았던 것도 (판정의)중요한 요소"라며 "만약 뮌헨 선수가 비슷한 위치에서 슛을 날려 공이 네베스의 팔에 맞았다면 명백히 핸드볼 반칙이 선언되었을 것"이라고 전했다.

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뮌헨은 해당 장면 이전에도 한 차례 더 격분했다. 경기 초반, PSG 풀백 누누 멘데스의 핸드볼 상황 때문이다. 멘데스는 자기 진영 왼쪽 측면에서 뮌헨 풀백 콘라드 라이머가 찬 공을 오른손으로 건드렸다. 주심은 최초 뮌헨의 공격을 저지한 반칙이라고 판단해 프리킥을 선언했다. 하지만 피녜이루 주심은 대기심과 짧은 대화를 나눈 후 라이머가 공격 전개 과정에서 먼저 핸드볼 파울을 범했다고 판단해 판정을 번복했다.

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멘데스는 경기 시작 8분만에 마이클 올리세에게 파울을 범해 경고를 받은 상태였다. 뮌헨 선수들은 멘데스의 행동이 뮌헨의 유망한 공격을 저지했으므로 추가 경고를 받아야 한다고 목소리를 높였다. '키커'는 네베스의 핸드볼 상황은 옳은 판정이었지만, 멘데스의 핸드볼은 "잘못된 판정"이라고 전했다.

흥분한 상태로 전반을 0-1로 끌려간채 마친 뮌헨은 후반 추가시간 해리 케인이 동점골을 뽑아 합산 5-6으로 추격했다. 하지만 추격하기엔 남은 시간이 너무 짧았다. 결국 뮌헨은 합산 스코어 5대6으로 패하며 결승 진출에 실패했고, 디펜딩 챔피언 PSG는 2년 연속 '챔결'에 올랐다. PSG는 오는 31일 헝가리 부다페스트에서 아스널과 우승컵을 다툰다.

한편, '괴물 수비수' 김민재(뮌헨)와 '천재 미드필더' 이강인(PSG)의 '챔스 코리안더비'는 이날도 성사되지 않았다. 각각 교체명단에 포함된 두 선수 중 김민재만 그라운드를 누볐다. 후반 22분 요나탄 타와 교체돼 23분 남짓 뛰었다. 이강인은 준결승 1, 2차전에 모두 결장했다. 하지만 팀의 승리로 2년 연속 결승 무대에 오르게 됐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com