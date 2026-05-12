[오피셜]이강인 왼 발목 부상 확인, PSG "며칠간 별도 실내 훈련 진행"..심각하지 않아 월드컵 출전에는 지장 없을 듯

이강인 캡처=파리생제르맹 구단 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]파리생제르맹(PSG)이 한국 국가대표 미드필더 이강인(PSG)의 왼 발목 부상을 12일(이하 한국시각) 확인, 구단 홈페이지를 통해 공지했다. 부상 정도는 심각해보이지 않는 것 같다. 향후 며칠간 팀 훈련이 아닌 별도 실내 훈련을 진행할 예정이라고 알렸다. 이강인의 북중미월드컵 출전에는 지장을 주지 않을 것으로 보인다.

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이강인은 지난 11일 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 벌어진 브레스트와의 2025~2026시즌 리그1 홈 경기에 선발 출전했다가 후반전 초반 왼 발목을 다쳤다. 그는 후반 8분 두에로 교체됐다. 당시 출전 시간이 좀 짧았다. 이강인은 앞선 리그 두 경기서 모두 선발 풀타임 출전한 바 있다.

브레스트전에 나선 이강인 로이터

루이스 엔리케 PSG 감독은 최근 리그와 유럽챔피언스리그 일정을 병행하면서 철저하게 로테이션을 돌리고 있다. 주전급 선수들을 좀더 비중이 큰 챔피언스리그 준결승전에 선발로 내보냈고, 리그 경기에선 완전히 다른 베스트11을 내세웠다.

PSG는 브레스트전서 두에의 결숭골로 1대0 승리하며 선두를 지켰다. 리그 두 경기를 남기고 승점 73점으로 2위 랑스(승점 67)에 승점 6점 앞서 있다. PSG의 다음 일정이 14일 오전 4시 열리는 랑스와의 원정 경기다. 그 경기에서 지지 않으면 PSG가 리그 우승을 확정한다. 이강인은 이번 랑스전에 결장할 가능성이 매우 높다.

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PSG는 수비수 윌리안 파초, 누누 멘데스, 미드필더 워렌 자이레-에메리도 재활을 이어가고 있다고 알렸다. 부상에서 재활 중인 수비수 슈라프 하키미, 골키퍼 뤼카 슈발리에는 개인 훈련 중이라고 한다.

브레스트전에 나선 이강인

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PSG는 오는 31일 아스널과 헝가리 부다페스트에서 유럽챔피언스리그 우승을 놓고 단판 승부를 펼친다. 이번 시즌 '더블'을 달성할 수 있다. 이강인이 정상 컨디션으로 회복해야만 결승전 출전 엔트리에 포함될 수 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com