충격! '미들즈브러 훈련 염탐 혐의' 사우스햄턴, 승격 PO 진출 자격 박탈되나

Soccer Football - Championship - Championship - Play Offs - Semi-finals - First Leg - Middlesbrough v Southampton - Riverside Stadium, Middlesbrough, Britain - May 9, 2026 Southampton's Ryan Manning applauds fans after the match Action Images/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Championship - Championship - Play Offs - Semi-finals - First Leg - Middlesbrough v Southampton - Riverside Stadium, Middlesbrough, Britain - May 9, 2026 Middlesbrough's Matt Targett and Aidan Morris react Action Images/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 박상경 기자] 프리미어리그 승격에 도전하고 있는 챔피언십(2부리그) 사우스햄턴의 스파이 행위 논란이 이어지고 있다.

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미들즈브러는 최근 사우스햄턴 일부 코치진이 챔피언십 플레이오프 1차전을 앞두고 자신들의 훈련 장면을 지켜보고 비디오로 녹화했다고 주장했다. 챔피언십을 관장하는 풋볼리그 측도 "사우스햄턴이 예정된 시간 외에 상대 팀의 훈련 장면을 관찰하려 시도한 정황이 있다"고 인정했다. 이에 대해 사우스햄턴 측은 침묵을 지켰고, 플레이오프 1차전은 0대0 무승부로 마무리 됐다. 사우스햄턴의 톤다 에커트 감독은 1차전을 마친 뒤 미들즈브러 훈련장에 전력분석관을 파견했느냐는 물음에 답변을 거부하며 기자회견을 일찍 마쳐 논란을 부채질 했다.

13일(한국시각) 사우스햄턴의 홈구장인 세인트메리 스타디움에서 플레이오프 2차전이 열릴 예정. 이 경기 승자는 밀월을 꺾고 플레이오프 결승에 오른 헐시티와 일전을 치른다. 하지만 2차전이 임박한 현재까지도 사우스햄턴을 향한 논란이 이어지고 있다.

Soccer Football - Championship - Championship - Play Offs - Semi-finals - First Leg - Middlesbrough v Southampton - Riverside Stadium, Middlesbrough, Britain - May 9, 2026 Middlesbrough's David Strelec in action with Southampton's Caspar Jander and Taylor Harwood-Bellis Action Images/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Championship - Championship - Play Offs - Semi-finals - First Leg - Middlesbrough v Southampton - Riverside Stadium, Middlesbrough, Britain - May 9, 2026 Southampton's Cyle Larin in action with Middlesbrough's Adilson Malanda Action Images/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

이에 사우스햄턴의 필 파슨스 CEO는 BBC를 통해 "구단은 풋볼리그 징계위원회에 전적으로 협조 중"이라며 "사실 관계를 제대로 파악하기 위한 내부 조사를 진행하고 있다"고 밝혔다. 이어 "빡빡한 일정과 짧은 휴식시간을 고려해, 해당 절차를 철저하게 완료할 수 있는 시간을 요청했다"고 덧붙였다. 그러면서 "최근 며칠 간 이어진 논란과 추측에 대해 이해하지만, 결론을 내리기 전에 상황을 제대로 파악하는게 중요하다고 본다"고 말했다.

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사우스햄턴이 미들즈브러를 꺾고 플레이오프 결승에 오른다면 논란은 더 커질 수밖에 없을 것으로 보인다. '피해'를 본 미들즈브러의 반발이 불보듯 뻔하다. 사우스햄턴은 승리해도 축하 받기 힘든 상황에 놓일 가능성이 크다.

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최악의 경우 사우스햄턴의 플레이오프 결과가 무효 처리될 수도 있다. BBC는 '징계위는 벌금 부과부터 승점 삭감, 플레이오프 진출 자격 박탈 등 모든 권한을 갖고 있다'며 '풋볼리그는 신속한 심의를 요청했으며, 15일까지 결론을 내기로 예정돼 있다'고 전했다. 이어 '2018년 리즈 유나이티드 코치 1명이 더비 카운티 훈련장 바깥에서 수상한 행동을 하는 게 발각됐고, 당시 징계위는 20만파운드의 벌금을 부과했다. 하지만 이번 경우와 직접 비교는 무리가 있다'고 지적했다.

Soccer Football - Championship - Championship - Play Offs - Semi-finals - First Leg - Middlesbrough v Southampton - Riverside Stadium, Middlesbrough, Britain - May 9, 2026 Southampton's Cyle Larin in action with Middlesbrough's Luke Ayling and Adilson Malanda Action Images/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

중요한 경기를 앞두고 상대팀 훈련을 염탐하는 행위는 잊을 만하면 반복되는 논란이다. 2024 파리올림픽 여자 축구에서는 캐나다 대표팀이 드론을 이용해 뉴질랜드의 훈련을 염탐한 사실이 드러나 승점 6점이 삭감된 바 있다. 캐나다 대표팀 감독 및 코치 3명은 1년 자격정지 처분을 받았다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com