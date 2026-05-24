'건강한 스포츠 관람 문화 조성한다' 충북청주FC, 한국노총과 지역 프로축구 발전을 위한 업무 협약 체결

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주FC(대표이사 김현주)는 22일 오전 11시 충북청주FC 대회의실에서 한국노총 충북본부 청주지역지부와 지역 프로축구 발전 및 스포츠 관람 문화 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

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이날 협약식에는 충북청주FC 김현주 대표이사와 한국노총 충북본부 청주지역지부 박근수 의장을 비롯한 관계자들이 참석했다. 충북청주FC와 한국노총 충북본부 청주지역지부는 이번 협약을 통해 지역 프로축구 발전과 건강한 스포츠 관람 문화 조성을 위해 상호 협력하기로 뜻을 모았다.

협약서에는 지역 프로축구 발전과 스포츠 관람 문화 조성을 위한 협력, 근로자들의 프로축구 관람 기회 확대를 위한 충북청주FC 홈경기 홍보 및 발전 협력, 충북청주FC 홈경기 단체 관람 시 입장권 할인 제공, 근로자를 위한 복지·관람 환경·스포츠 인프라 구축 협력 등의 내용이 담겼다.

특히 한국노총 충북본부 청주지역지부는 근로자들의 건전한 여가문화 조성과 스포츠 관람 기회 확대를 위해 충북청주FC 홈경기 홍보에 협력하고, 충북청주FC는 보다 많은 근로자들이 프로축구를 향유할 수 있도록 다양한 관람 기회를 확대해 나갈 예정이다.

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김현주 충북청주FC 대표이사는 "이번 협약이 지역 근로자들의 스포츠 향유 기회를 넓히고 지역 프로축구 활성화에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 구단이 될 수 있도록 다양한 협력을 이어가겠다"고 말했다.

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박근수 한국노총 충북본부 청주지역지부 의장은 "근로자들이 스포츠를 통해 건강한 여가문화를 누릴 수 있도록 충북청주FC와 협력하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "지역 스포츠 문화 활성화를 위해 함께 노력하겠다"고 화답했다.

충북청주FC는 앞으로도 지역사회와의 다양한 협력을 통해 시민과 함께하는 구단으로서 지역 스포츠 문화 발전과 저변 확대를 위해 지속적으로 노력할 예정이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com