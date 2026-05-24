해결사는 에울레르! 'K리그2 최고의 창' 서울 이랜드, '최고의 방패' 성남 상대로 준PO 설욕 도전!

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드 FC가 매서운 화력으로 성남FC의 골문을 겨냥한다.

Advertisement

서울 이랜드는 24일 오후 7시 목동운동장에서 성남과 '하나은행 K리그2 2026' 13라운드 홈경기를 치른다.

이번 맞대결은 '창과 방패의 대결'로 주목받는다. 서울 이랜드는 K리그2 최다 유효슈팅(80개)을 비롯해 슈팅 2위(141개), 득점 4위(20개), 도움 2위(16개) 등 우수한 공격 지표를 보이고 있다. 반면 상대 성남은 리그 최소 실점 2위에 올라 있다.

서울 이랜드는 '뒷심'을 앞세워 성남에 맞선다. 최근 10득점 가운데 8골이 후반에 터지며 식지 않는 화력을 증명했다. 경기 막판까지 쉴 새 없이 몰아치는 공격력으로 상대의 수비를 무너뜨린다는 각오다.

Advertisement

특히 두 팀은 지난 시즌 준플레이오프(PO)에서 충돌했다. 지난 시즌 4위로 준PO 무대에 선 이랜드는 규정상 비기기만 해도 PO 진출이 가능했지만, 성남에 0대1로 패하며 허무하게 승격 도전을 마무리했다. 이후 첫 만남이다. 이랜드는 설욕을 노린다.

Advertisement

공격의 선봉장으로 '에이스' 에울레르가 나선다. 에울레르는 지난 경기에서 1골 1도움으로 활약하며 다시 한 번 공격포인트에 시동을 걸었다. 10라운드 김포전 득점을 포함하면 홈 2경기 연속 득점 행진이다.

지난 시즌 성남과의 첫 맞대결에서도 동점골을 터뜨리는 등 역전승을 견인했던 만큼 다시 한 번 에울레르의 발끝에 시선이 모인다.

Advertisement

에울레르는 "지난 경기에서 승리하지 못해 매우 아쉽다. 상위권 경쟁을 이어가기 위해 성남전 승리가 중요하다는 것을 선수단 모두가 알고 훈련에 임하고 있다. 휴식기 전까지 남은 3경기를 모두 승리해 열띤 응원을 보내주시는 팬들에게 기쁨을 안겨드리고 싶다"고 말했다.

Advertisement

홈 두 경기 연속 공격포인트(1골 1도움)를 기록 중인 박창환과 팀 내 최다 득점자(4골) 박재용, 지난 경기 추가시간 극적인 동점골을 터뜨린 백지웅도 힘을 보탤 전망이다.

한편, 서울 이랜드는 이날 홈경기에서 서울양천경찰서와 손잡고 청소년 사이버 도박 근절과 아동 실종 예방을 위한 '폴리스 데이'를 개최한다. 서울 이랜드 FC의 홈경기 티켓은 구단 공식 홈페이지와 앱을 통해 예매할 수 있으며 경기 당일 현장 매표소에서도 구매할 수 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com