이기고도 아쉬운 김도균 감독 "화가 많이 나는 경기"[현장 기자회견]

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[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"화가 많이 나는 경기다."

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김도균 서울 이랜드 감독의 아쉬움이었다. 이랜드가 단숨에 2위로 도약했다. 이랜드는 24일 목동종합운동장에서 열린 성남FC와 '하나은행 K리그2 2026' 13라운드에서 3대1 승리를 거뒀다. 3경기 만에 승리에 성공한 이랜드는 승점 23점으로 2위로 뛰어올랐다. 수원 삼성(승점 23)을 다득점에서 앞섰다. 이랜드는 지난 시즌 준플레이오프 패배도 설욕했다.

전반 7분 상대 박수빈의 퇴장으로 숫적 우위를 누린 이랜드는 이어 박재용과 에울레르가 연속골을 터뜨리며 편하게 경기를 풀어갔다. 부상에서 돌아온 오스마르가 부상으로 교체아웃된 것이 유일한 옥에 티였다. 하지만 후반 교체투입된 성남 공격수 김민재에게 만회골을 내주며 경기가 꼬였다. 상대의 맹공에 주춤하던 이랜드는 막판 박창환이 쐐기골을 터뜨리며 귀중한 승점 3점을 더했다.

경기 후 기자회견에 나선 김 감독은 "승리는 했지만 만족스럽지 못한 경기였다. 화가 많이 나는 경기다. 상대가 전반 초반 퇴장을 당하고 숫적 우위에서 우리가 세트피스에서 준비한 득점을 만든 것은 긍정적이지만, 후반 경기 내용이나 태도는 굉장히 좋지 않았다. 나도 마찬가지지만, 전 구성원이 집중력 있게 해야 하지 않나 싶다. 단지 승리한 것에 만족해서는 안되는 경기"라고 했다.

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이어 "태도도 있고, 체력적인 부분도 있다. 우리가 한 명이 더 많았기에 핑계다. 많은 숫적 우위에서 집중력을 가지고 이겨내지 못하고 거의 밀렸다. 우리 문전까지 밀리고 실점까지 하게 됐다. 후반전에 영상을 잘 분석해서 개선할 생각이다. 멘탈적으로 정신차려야 할 것 같다. 선수들은 열심히 뛴다고 했지만, 한두명의 집중력 저하로 전체 팀이 무너지는 상황이 생긴다. 전 선수가 똑같은 마음으로 뛰어야 한다"고 했다.

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오스마르의 상태에 대해서는 "붓기도 많고 걷기가 힘들 정도다. 휴식기 전까지 남은 경기는 쉽지 않을 것 같다"고 했다. 이날 내세운 포백에 대해서는 "전반 포백은 괜찮았다. 후반 시작하면서 백스리로 바꿨고, 바꾸면서 빌드업 하는 부분에서 좋지 않은 상황이 나왔다. 75분쯤에 다시 빌드업을 포백으로 바꿨는데 그 상황이 더 나았던 것 같다. 변화에 대해서는 만족한다"고 했다.

경기 전 강조했던 세트피스에서 두 골이 나왔다. 김 감독은 "계획대로 된 것은 전반 득점, 세트피스 득점이었다. 그런 부분은 상대가 한 명 퇴장 당했지만, 좋았다. 이렇게 수비력이 좋은 팀을 상대로는 이런 부분을 잘 준비해서 득점을 만들어내야 한다. 후반 조준현의 득점도 아쉽지만, 준비한 부분인데 이 부분은 잘 이루어졌다"고 했다.

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쐐기골을 넣은 박창환에 대해서는 "공수 양면에서 많은 역할을 하는 선수다. 경고가 4장이 된 것 같은데, 열심히 뛰다보니 경고가 나올 수 밖에 없다. 팀에서 중요한 역할을 하고 활동량도 많이 하고 있기에 득점이나 공격, 수비 많은 관여를 하고 있다. 경고 관리 잘했으면 한다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com