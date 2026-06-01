'굿바이!' 아르네 슬롯 감독의 고별사 "리버풀이 계속해서 사람들을 자랑스럽게 만들 것"

FILE - Liverpool's manager Arne Slot sits on the bench prior to the start of the English Premier League soccer match between West Ham United and Liverpool, in London, Sunday, Nov. 30, 2025. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File) FILE PHOTO

FILE - Liverpool's manager Arne Slot kisses the winner's trophy as he celebrates after the English Premier League soccer match between Liverpool and Crystal Palace at the Anfield stadium in Liverpool, England, Sunday, May 25, 2025. (AP Photo/Jon Super, File) FILE

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[스포츠조선 김가을 기자]아르네 슬롯 감독이 리버풀(잉글랜드)을 떠나는 마음을 전했다.

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영국 언론 BBC는 1일(이하 한국시각) '슬롯 감독은 리버풀의 사령탑에서 해임된 뒤 감동적인 메시지를 남겼다'고 보도했다.

리버풀은 지난달 30일 공식 채널을 통해 '슬롯 감독은 리버풀의 감독직에서 물러난다. 후임 감독 임명 절차가 진행 중이다. 슬롯 감독이 가져다준 성공에 대해 감사하다. 2년 동안 보여준 리더십에도 감사하다. 그가 리버풀에 기여한 공헌은 매우 의미 있었다. 하지만 이는 우리가 내린 어려운 결정이었다. 그는 시즌 내내 상당한 어려움과 부담에 직면했을 것이 분명하다. 동시에 팀이 계속 나아가기 위해서는 변화가 필요하다는 결론에 도달했다. 다시 한번 강조하지만 이것은 가볍게 내린 결정이 아니라는 점이다. 그의 다음 경력에서 잘 되길 바랄 뿐이다. 앞으로도 계속 성공할 것으로 기대한다'고 발표했다.

FILE - Liverpool's manager Arne Slot celebrates after the English Premier League soccer match between FC Liverpool and FC Arsenal in Liverpool, England, Sunday, Aug. 31, 2025. (AP Photo/Jon Super, File) FILE PHOTO

FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Liverpool v Crystal Palace - Anfield, Liverpool, Britain - April 25, 2026 Liverpool's Mohamed Salah with manager Arne Slot after being substituted REUTERS/Phil Noble/File Photo EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

슬롯 감독은 2024~2025시즌을 앞두고 위르겐 클롭 감독의 뒤를 이어 리버풀의 지휘봉을 잡았다. 슬롯 감독은 리버풀 데뷔 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승을 지휘했다. 하지만 올 시즌은 상황이 달랐다. 2025~2026시즌 EPL 38경기에서 17승9무12패(승점 60)를 기록했다. 20개 팀 가운데 5위에 머물렀다. 1위 아스널(승점 85)과의 격차는 무려 25점이었다. 설상가상으로 모하메드 살라 등 일부 스타 선수와의 파열음도 들려왔다. 팬들의 비난은 빗발쳤다.

(FILES) Liverpool's Dutch manager Arne Slot celebrates with the Premier League trophy at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Crystal Palace at Anfield in Liverpool, north west England on May 25, 2025. Liverpool have confirmed head coach Arne Slot is to depart his role as head coach, according to a club statement on May 30, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

(FILES) Liverpool's Dutch manager Arne Slot (C) poses with members of staff and Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk behind Premier League trophy as they celebrate at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Crystal Palace at Anfield in Liverpool, north west England on May 25, 2025. Liverpool have confirmed head coach Arne Slot is to depart his role as head coach, according to a club statement on May 30, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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슬롯 감독이 침묵을 깼다. 그는 '나는 (리버풀에서의 시간을) 소중하게 여긴다. 이 팀의 가치를 지키고, 잊을 수 없는 순간을 많이 만들어낸 선수들의 헌신으로 토대를 마련했다. 유럽챔피언스리그(UCL) 수준을 확보하는 것은 중요한 책임이었다. 리버풀이 다음 시즌과 그 이후에도 최고 수준의 경쟁을 계속할 수 있도록 보장하는 책임이었다. 변화는 축구의 일부다. 나는 이 팀이 계속해서 사람들을 자랑스럽게 만들 것이란 걸 안다. 처음 안필드 터널의 표지판 아래 섰을 때 이 클럽이 무엇을 요구하는지 알았다. 우리가 그것을 위해 끊임없이 노력한다는 것을 알고 떠난다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com