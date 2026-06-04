월드컵 '신데렐라' 여기 있었네...'깜짝 발탁' K리거 이기혁, 홍명보호 주전 등극 가능성 '모의고사 2경기 합격점'

이기혁의 기습적인 슈팅 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 3일(현지시간) 오후 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 엘살바도르의 평가전. 한국 이기혁이 슛을 하고 있다. 2026.6.4 hama@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]'깜짝 발탁' 이기혁(강원)이 홍명보호의 핵심 전력으로 도약할 수 있다는 걸 입증했다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 4일 오전 10시(한국시각) 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대 사우스필드에서 열린 엘살바도르와의 친선 경기에서 이동경의 선제 결승골로 1대0으로 승리했다.

이기혁은 지난 트리니다드토바그전에서 A매치 2번째 경기를 소화했다. 월드컵을 앞두고 경기력을 평가할 수 있는 마지막 기회일수도 있었다. 첫 월드컵에 깜짝 발탁이라 긴장될 법했지만 이기혁은 홍명보호에 꾸준히 발탁된 선수처럼 팀에 잘 녹아들었다.

홍 감독은 이기혁에게 스리백의 왼쪽을 맡겼다. 강원에서 맡아왔던 역할을 부여하자 이기혁은 날아다녔다. 미드필더 출신답게 후방에서 빌드업을 도맡았다. 반대 전환 패스로 적절하게 찔러줬고, 때로는 순간적으로 2선까지 올라와 숫자싸움에도 가담했다. 트리니다드토바그전 5대0 대승의 숨은 공신이었다. 합격점이었다.

평가전 출전한 이기혁 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 이기혁(가운데)이 상대 선수들과 공중볼 경합을 벌이고 있다. 2026.5.31 hama@yna.co.kr(끝)

홍 감독도 "전체적으로 잘했다. 후방에서 이기혁의 왼발을 통해 나가는 정확한 패스를 살리려는 의도를 담은 전술이었다. 아직 고쳐야 할 부분도 있지만 고쳐진다면 굉장히 좋은 선수로 성장할 수 있다"고 칭찬하면서도 "가끔 너무 가볍게 플레이하는 경향이 있다. K리그1에서도 꾸준히 지적했던 부분이다. 수비수로서 '톡톡 튀는' 플레이를 하면 주위 선수들에게 불안감을 준다. 장점이 많은 선수인 만큼 단점을 빨리 줄여야 한다"며 당근과 채찍을 줬다.

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홍 감독은 영리한 선수인 이기혁이 단점을 빠르게 고칠 수 있다고 믿었다. 엘살바도르전에서도 이기혁은 왼쪽 스토퍼로 출전했다. 전반전 한국이 엘살바도르에 고전했는데도 이기혁은 눈에 띄었다. 전반 10분 플레이가 대표적인 장면이다. 이기혁은 상대가 강하게 압박하는 와중에도 뒷공간으로 침투하는 이태석(아우스트리아 빈)에게 완벽한 패스를 찔러줬다. 이기혁의 패스 한번에 엘살바도르 진형이 다 무너졌다. 현 홍명보호 전력에 후방에서 이런 패스를 잘할 수 있는 선수가 아기혁이다. 한국은 전반 내내 이기혁이 있는 왼쪽에서 공격을 시도했다.

슛하는 이기혁 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 3일(현지시간) 오후 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 엘살바도르의 평가전. 이기혁이 슛을 하고 있다. 2026.6.4 hama@yna.co.kr(끝)

수비세어도 홍 감독이 주문했던 '톡톡 튀는' 플레이를 자제하며 안정적으로 경기를 운영했다. 엘살바도르의 역습에 이기혁 방면 뒷공간이 노출되는 장면이 몇 차례 있었지만 이는 이기혁의 문제가 아니었다. 조유민(사르자)이 부상으로 빠진 가운데, 이기혁은 홍명보호의 플랜A로 자리잡은 스리백에서 자신의 자리가 있다는 걸 증명했다. 이기혁은 후반 17분 엔스 카스트로프(묀헨글라트바흐)와 교체됐다.

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홍 감독도 이기혁의 플레이를 좋게 봤다면 월드컵에서 주전으로 뛸 가능성이 있다. 깜짝 발탁생이 이뤄낸 대반전이다. 물론 개선점이 없는 건 아니다. 딱 한 장면이었지만 부족한 부분은 역시 피지컬이었다. 후반 6분 바스케스 경합에서 이기혁은 밀려 넘어졌다. 주심은 반칙을 선언하지 않았다. 이재성(마인츠)의 커버가 아니었다면 위험한 장면을 노출할 뻔했다. 월드컵 실전에서는 이런 장면이 절대로 나와선 안될 것이다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com