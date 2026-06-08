[댈러스ON]"우리 키 커!" 대놓고 피지컬 자랑…韓 수비 리더 '괴물 수비수' 김민재 도발 수준, 체코의 '겁 없는 도전장'

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 김민재가 공을 받아내고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 김민재와 손흥민이 훈련을 하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

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[댈러스(미국)=스포츠조선 김가을 기자]'괴물 수비수' 김민재(30·바이에른 뮌헨)가 체코의 겁없는 도전을 받게 됐다.

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대한민국 축구대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라의 에스타디오 과달라하라에서 체코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전을 치른다.

첫 경기의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 8일 베이스 캠프에서 진행한 전술 훈련을 앞두고 손흥민(LA FC) 이강인(파리생제르맹) 등 '에이스 군단'을 집중 점검한 이유다.

한국 수비의 리더인 김민재 역시 주전조를 의미하는 것으로 추정되는 주황색 조끼를 받아들었다. 당연한 수순이다. 김민재는 '자타공인' 한국 축구의 중심이다. 그는 대한민국 수비수 사상 최고의 커리어를 밟아가고 있다. 전북 현대에서 프로 데뷔해 베이징 궈안(중국), 페네르바체(튀르키예), 나폴리(이탈리아)를 거쳐 현재는 바이에른 뮌헨(독일)에서 뛰고 있다. 가는 곳마다 '우승 청부사'로 각종 트로피를 거머쥐었다. 특히 나폴리 시절이던 2022~2023시즌엔 이탈리아 세리에A 최우수 수비수, 베스트11의 영광까지 안았다. '수비의 본고장'으로 불리는 이탈리아에서도 실력을 인정 받은 셈이다. 체코에서도 김민재에 대한 경계심을 드러냈다. 체코 iDNES 소속 기자 다비드 세르마크는 "김민재도 꽤 유명하고, 많이 알려진 선수라고 할 수 있다"며 주요 경계 선수로 꼽았다.

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김민재는 4년 전 카타르 대회에서 '부상 투혼'을 발휘하며 한국의 수비를 지휘했다. 한국은 2010년 이후 12년 만의 16강 진출에 성공했다. 김민재는 이번에도 한국 수비를 이끈다. 다만, 이번에는 그의 어깨가 더욱 무겁다. 그동안 꾸준히 호흡을 맞췄던 선수 일부가 부상으로 이탈한 것이다. 이제 그는 1998년생 설영우(즈베즈다), 2001년생 조위제(전북 현대), 2002년생 이한범(미트윌란), 이태석(오스트리아 빈) 등 어린 선수들을 이끌고 경기를 풀어내야 한다. 이들 모두 월드컵은 처음이다.

훈련하는 파트리크 시크 (맨스필드[미국 텍사스주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 6일(현지시간) 오전 미국 텍사스주 맨스필드의 텍사스 헬스 맨스필드 스타디움에서 체코 대표팀 파트리크 시크가 훈련을 하고 있다. 체코는 한국시간 12일 멕시코 과달라하라에서 우리나라와 첫 경기를 치른다. 2026.6.7 hama@yna.co.kr(끝)

훈련 참가한 파트리크 시크 (맨스필드[미국 텍사스주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 7일(현지시간) 오전 미국 텍사스주 맨스필드의 텍사스 헬스 맨스필드 스타디움에서 체코 파트리크 시크가 훈련을 하고 있다. 체코는 한국시간 12일 멕시코 과달라하라에서 우리나라와 첫 경기를 치른다. 2026.6.8 hama@yna.co.kr(끝)

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이런 상황에서 홍명보호의 '첫 상대' 체코가 김민재에게 '겁 없는' 도전장을 내밀었다. 대놓고 피지컬을 장점으로 꼽으며 한국 수비진을 도발한 것이다. 수비수 야로슬라프 젤레니(스파르타 프라하)는 "우리의 높이는 장점이 될 수 있을 것이다. 흥미로운 경기가 될 것 같다"며 "조 1위를 하는 것이 당연히 가장 큰 목표가 될 것이다. 우선 첫 경기를 잘 치러서 승점 3을 따내고 싶다. 상대에 대해 잘 모르기 때문에 쉽지는 않겠지만, 어떻게 될지 지켜봐야 한다. 첫 경기가 기대된다"고 말했다. 젤라니 역시 1m90의 장신으로 센터백과 왼쪽 풀백 모두 소화 가능하다. 실제로 이번 체코 대표팀엔 1m90 이상의 장신 선수가 10명이나 된다. 더욱이 토마시 호리(1m99·슬라비아 프라하), 파트리크 시크(1m91·레버쿠젠) 등 공격 라인에 장신이 즐비하다는 것은 엄청난 압박을 줄 수 있다.

체코의 도전장을 받아든 김민재는 차분히 본 무대를 준비하고 있다. 그는 지난달 28일 대표팀에 합류해 호흡을 가다듬고 있다. 트리니다드토바고(5대0 승)-엘살바도르(1대0 승)와의 두 차례 친선 경기에 나서 경기력도 점검했다. 한국 축구의 중심축인 '96라인'(1996년생)의 중심으로 그라운드 안팎에서도 중심을 잡고 있다. 김민재가 체코의 겁없는 도발 앞에 '통곡의 벽'을 선물할 수 있을지 관심이 집중된다.

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댈러스(미국)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com