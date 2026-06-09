'카타르월드컵 韓 손흥민 복귀한 느낌' 日 활짝 웃는다…모리야스 감독 확인 "'캡틴' 엔도, 월드컵 뛸 수 있다"

사진=사커다이제스트웹 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 본무대를 앞두고 반가운 소식과 마주했다. '캡틴' 엔도 와타루(리버풀)가 돌아온다. 대한민국으로 치면 손흥민(LA FC)이 복귀하는 셈이다.

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일본 언론 아사히신문은 8일 '모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독은 엔도가 월드컵에서 뛸 수 있다고 들었다고 말했다'고 보도했다.

일본은 북중미월드컵 조별리그 F조에서 네덜란드(15일 미국 AT&T Stadium)-튀니지(21일 멕시코 몬테레이 스타디움)-스웨덴(26일 미국 AT&T Stadium)과 붙는다.

기대감이 매우 높다. 북중미월드컵에서 역대 최고 성적을 목표로 나선다. 일본은 최근 A매치 6연승을 달리며 기세를 올렸다. 지난해 10월 브라질(3대2)과의 경기를 시작으로 가나(2대0)-볼리비아(3대0)-스코틀랜드(1대0)-잉글랜드(1대0)-아이슬란드(1대0)를 줄줄이 제압했다. 특히 브라질, 잉글랜드 등 월드컵 '우승팀'을 연달아 잡아내며 저력을 과시했다. 아시아 국가로는 처음으로 잉글랜드를 잡는 역사를 쓰기도 했다.

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변수가 발생했다. 대회를 앞두고 미나미노 타쿠미(AS 모나코), 미토마 가오루(브라이턴)가 부상으로 이탈했다. 엔도 역시 합류 여부가 불투명했다. 엔도는 지난 2월 쓰러졌다. 그는 "설명하기 어려운 부상이다. 중족부(중족골과 족근골 사이) 부상이었다. 첫 번째 발가락과 두 번째 발가락 사이에 연결된 인대가 있는데, 그 인대가 완전히 파열됐다. 난 수술이 필요했다. 월드컵에서 뛰고 싶다. 그게 내 목표다. 난 5월 31일에 복귀하고 싶다. 국가대표팀 경기가 있고, 유럽챔피언스리그(UCL) 결승전이 있기 때문이다. 지금 당장 내가 할 수 있는 건 없지만 월드컵을 뛰기 위해서 동기부여가 강하게 되어있다"고 말했다.

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바람이 이뤄졌다. 엔도는 5월 31일 열린 아이슬란드와의 친선 경기에 선발로 그라운드를 밟았다. 전반 45분을 뛰고 물러났다. 또 다시 부상 위험이 일었다. 일본 언론 주니치스포츠는 '엔도가 발등 부상 이후 109일 만에 실전 복귀했다. 전반 45분을 뛴 뒤 교체됐다. 모리야스 감독은 상황을 고려해 교체했다고 말했다'고 보도했다.

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결국 엔도는 사전캠프에서도 완전한 모습이 아니었다. 모리야스 감독은 멕시코 몬테레이에서 진행한 사전캠프 뒤 상황을 설명했다. 멕시코 입국 뒤 별도 메뉴를 소화한 엔도에 대해 "의사의 판단으로는 월드컵에서 뛸 수 있다고 들었다. 교체가 불가능할 경우를 대비해 항상 고려하고 있다. 그것은 엔도만의 문제가 아니다"라고 말했다.

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한편, 모리야스 감독은 일본 19세 이하(U-19) 팀과의 경기에서 2대1로 이긴 뒤 "슈팅 수가 적었다. 골을 향해 더욱 강력한 공격을 해야 한다"고 말했다. 일본은 이제 베이스캠프인 미국의 내슈빌로 향한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com