"KIM 탐욕스럽다"→"너 없이도 이길 수 있다" 독설 뿜어내던 투헬…"英 월드컵 우승 쉽지 않다" 저격 당했다

사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]토마스 투헬 잉글랜드 월드컵대표팀 감독이 비판에 직면했다. 소속팀에선 김민재(바이에른 뮌헨), 잉글랜드 대표팀에선 해리 케인과 주드 벨링엄 등 주축 선수들을 향해 독설을 내뱉던 그가 반대 입장이 된 것이다.

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영국 언론 데일리메일은 10일(이하 한국시각) '로이 킨과 게리 네빌이 올 여름 잉글랜드의 월드컵 우승 가능성에 대해 의구심을 표했다'고 보도했다.

잉글랜드는 2026년 북중미월드컵 조별리그 L조에서 크로아티아(18일 오전 5시)-가나(24일 오전 5시)-파나마(28일 오전 6시)와 레이스를 펼친다.

잉글랜드는 자국에서 열린 1966년 대회에서 우승을 차지했다. 이후 최고 성적은 1990년 이탈리아 대회와 2018년 러시아 대회에서 거둔 4위다. 직전 2022년 카타르 대회에선 8강에서 탈락했다.

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잉글랜드는 이번 대회에서 60년 만의 '왕좌 탈환'에 도전한다. 그 선봉엔 투헬 감독이 선다. 그는 잉글랜드 대표팀 역사상 스벤 예란 에릭손(스웨덴), 파비오 카펠로(이탈리아)에 이은 3번째 외국인 사령탑이다.

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투헬 감독은 "우리는 오랜 세월 우승을 하지 못했다. 이번 대회에서 압도적인 우승 후보는 아니다. 이번 월드컵에는 최근 대회에서 더 많은 성공을 거두며 능력을 증명한 팀들이 있다. 그들이 우승 후보고, 우리는 트로피를 두고 경쟁해야 한다. 그러나 우리도 감히 우승을 꿈꿀 수 있다"며 "우리도 우승할 수 있고, 우승을 바라지만 지금 무엇이 필요한지 잘 알고 있다. 차분한 마음가짐으로 밟아야 할 단계에 집중하겠다. 일단 8강에 진출하면 끝까지 갈 수 있다는 게 나의 의견이자 신념"이라고 말했다.

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평가는 사뭇 다르다. 데일리메일은 '잉글랜드는 이번에야 말로 60년 간의 상처를 끝낼 수 있다는 큰 기대를 갖게 될 것이다. 하지만 킨과 네빌은 자신이 없었다. 오히려 팀을 둘러싼 몇 가지 문제를 강조했다'고 전했다.

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킨은 "잉글랜드는 좋은 선수가 많다. 의심할 여지 없이 조별리그를 통과하는 것은 간단해야 한다. 모든 것이 제자리를 잡으면 경쟁할 것으로 생각한다. 하지만 잉글랜드가 월드컵에서 우승할 수 있을까. 절대 그렇지 않다. 팀, 특히 수비적으로 볼 때 확신이 서지 않는다. 나를 걱정하게 만드는 것은 중앙 하프"라고 말했다.

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네빌은 "개인적으로 잉글랜드 선수 중 일부는 환상적이다. 각 선수를 개별적으로 좋아하지만, 수비 빈틈을 채우기 위해 많은 노력을 기울여야 할 것 같다. 투헬 감독은 많은 노력을 기울여야 한다. 이건 개인의 문제가 아니다"고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com