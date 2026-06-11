"테러 조직 용의자 연루" '소말리아 1호 월드컵 심판' 미국 입국 거부 이유 밝혀졌다…본인은 부인, 대통령까지 만난 '영웅'

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[스포츠조선 김성원 기자]미국 입국 거부로 '소말리아 1호 월드컵 심판'은 되지 않았지만 오마르 아르탄 주심은 영웅이 됐다.

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그는 10일(이하 한국시각) 소말리아로 돌아갔다. 모가디슈의 아덴 아데 국제공항에는 정부 관계자, 소말리아축구협회, 동료 심판, 지지자들이 마중 나왔다.

이어 대통령궁에서 하산 셰이크 모하무드 대통령을 만났다. 또 경기가 열린 모가디슈 스타디움의 공개 행사에도 참석, 팬들의 열렬한 환호를 받았다.

아르탄 주심음 영국의 'BBC'를 통해 "정부 관계자, 장관 등 모든 분들께 감사드린다. 나를 지지해 주신 조국과 국민 여러분께도 감사드린다"며 "다음 월드컵에선 심판을 맡겠다고 약속한다. 소말리아를 비롯한 전 세계에 이 사실을 알려드린다"고 밝혔다.

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아르탄 심판은 2025년 아프리카축구연맹(CAF) 올해의 심판으로 선정된 '간판 주심'이다. 소말리아 출신으로는 최초로 월드컵 본선 무대에서 휘슬을 잡을 예정이었다.

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하지만 9일 미국 입국을 거부당하면서 심판진 명단에서 제외됐다. 그는 마이애미 국제공항에서 11시간 동안 심문을 받은 후 구금까지 당했다. 끝내 발길을 돌린 아르탄 심판은 튀르키예를 거쳐 고향으로 돌아갔다.

미국 이민 당국은 아르탄 심판의 송환 사유를 밝히지 않았다. 다만 소말리아는 미국 여행 금지 대상 국가 중 하나다.

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뒤늦게 미국의 입장이 나왔다. 'BBC'는 11일 '미국 관리에 따르면 아르탄 심판은 '테러 조직 용의자들과 연루됐다'는 이유로 미국 입국이 거부됐다'고 보도했다.

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트럼프 행정부 소식통은 "미국 입국을 시도한 그는 세관국경보호국(CBP)의 추가 조사 결과, 테러 조직 용의자와의 연루 등 부정적인 정보가 발견되어 이민 및 국적법(INA)에 따라 입국 자격이 없는 것으로 드러났다. 그래서 입국이 거부됐고, 이민 및 국적법 8235조에 따라 신속 추방 절차를 완료하는 데 사용되는 법 조항이 기재된 이민 서류를 받았다"고 설명했다.

그리고 "트럼프 대통령 행정부는 어떠한 안보 위협도 우리나라에 침투하는 것을 용납하지 않을 것이다. 더 이상 논쟁의 여지가 없다"고 강조했다.

그러나 아르탄 주심은 테러 조직 연루설에 부인했다. 그는 '뉴욕 타임스'를 통해 "국경 관리들이 소말리아 무장 단체 알샤바브와의 연관성에 대해 질문했을 때, 자신은 그 단체에 대해 아무것도 모른다고 말했다"고 전했다.

아르탄 주심은 2018년부터 국제축구연맹(FIFA) 국제심판으로 활동해 왔다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com