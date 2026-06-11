"회복 루틴 체계적 구축" FC안양, 주식회사 디페지와 후원 협약 체결

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[스포츠조선 이현석 기자]FC안양이 선수단의 운동 후 회복 루틴 등의 체계화를 도모한다. 이를 위해 주식회사 디페지와의 후원 협약을 체결했다.

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FC안양은 이번 협약을 통해 스포츠 리커버리 전문 브랜드 아이엠스트롱(IAMSTRONG)의 '프로즌 쿨샷 레그팩'을 후원 받는다.

후원 제품인 '프로즌 쿨샷 레그팩'은 시원한 쿨링감으로 하지의 피로와 컨디션을 동시에 케어할 수 있도록 설계된 쿨링 레그팩이다. 훈련 후 경기장에서 뿐만 아니라 집에서도 손쉽게 착용할 수 있어 선수들의 빠른 회복을 돕는다.

FC안양은 선수단이 직접 착용하는 콘텐츠 홍보 및 홈경기 진행시 전광판 광고를 통해 제품을 홍보할 계획이다.

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이우형 안양 단장은 "선수들의 컨디션 관리가 경기력과 직결되는 만큼, 이번 협약을 통해 선수단의 운동 후 회복 루틴을 보다 체계적으로 구축할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

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주식회사 디페지 최승균 대표는 "선수들이 직접 착용하며, 선수들의 컨디션 관리에 도움이 되길 바라며, 브랜드 인지도를 높일 수 있기를 기대한다"고 전했다.

한편 FC안양 선수단은 월드컵 휴식기를 맞이해 지난 9일부터 충북 보은에서 하계 전지훈련을 진행 중이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com