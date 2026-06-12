체코 비상! 멕시코 리그 고지대 전문가 소신 전망 "70분부터 90분, 경련, 어지럼증, 구토 나타날 것"

11일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 스포츠 아레나월드컵에서 열린 체코 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 체코 선수들이 훈련을 소화하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.11/

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[스포츠조선 이현석 기자]체코로서는 불운한 소식이 될 수 있다. 멕시코 리그의 고지대 전문가는 경기 후반 고지대의 여파가 발생할 수 있다고 봤다.

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체코의 iROZHLAS는 11일(한국시각) '경련, 현기증, 구토. 고지대는 멕시코에서 체코 선수들에게 힘든 상대가 될 수 있다'고 보도했다.

체코 대표팀은 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라의 에스타디오 과달라하라에서 대한민국 월드컵대표팀과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전 경기를 치른다.

10일(한국시각) 대한민국 월드컵 대표팀의 2026 북중미 월드컵 체코전과 멕시코전이 열릴 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.10/

첫 경기가 해발 1500m가 넘는 고지대, 과달라하라에서 열린다. 체코는 적응보다, 적응하지 않는 방식을 택했다. 체코 언론은 선수단이 고산지대 여파를 느낄 시점에 이미 베이스캠프로 복귀할 것이라는 낙관적인 전망을 내놓았다. 미로슬라브 코우베크 체코 감독도 11일 사전 기자회견에서 "항상 거론되는 이야기지만, 난 크게 개의치 않는다. 우리는 상황을 잘 통제하고 있다"고 자신감을 드러냈다.

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하지만 고지대 전문가의 의견을 달랐다. 멕시코 리그 구단인 클럽 아메리카와 협력 중인 고지대 전문 스포츠 의사인 호르간 바렐라는 "고도에 따른 최대 영향은 3일에서 7일 사이에 나타나며, 신체가 적응하기 시작하는 10일까지 지속될 수 있다"며 "경기 70분에서 90분 사이에 고산병 증상, 즉 경련, 어지럼증, 구토 등이 나타날 것으로 예상한다"고 전망했다.

11일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 스포츠 아레나월드컵에서 열린 체코 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 체코 선수들이 훈련을 소화하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.11/

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또한 고지대도 높이에 따른 차이가 있을 수 있다고 봤다. 바렐라는 체코가 만약 한국을 상대하는 과달라하라에서는 여파가 없더라도, 3차전이 열리는 해발고도 2200m 이상의 멕시코 시티에서는 고산병 영향을 피할 수 없을 것이라 분석했다. 그는 "한국과의 경기에서는 고산병으로 인한 불이익을 전혀 느끼지 못할 수도 있지만, 멕시코전에서는 마치 12번째 선수처럼 고산병의 영향을 받을 것"이라고 점쳤다.

iROZHLAS는 '고지대에 익숙한 선수들로 구성된 멕시코 대표팀이 아즈텍 스타디움에서 공식 경기에서 역사상 단 두 번밖에 패하지 않았다는 것은 아마도 우연이 아닐 것이다'며 '체코 대표팀 역시 현지 경기 조건, 즉 고지대의 영향을 경험하게 될 것'이라고 우려를 표했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com