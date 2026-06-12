'네번째 월드컵' 손흥민, 체코전은 그 날이 아니었다...'슈팅 6개-기대득점 0.65'에도 무득점 교체아웃[체코전]

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 득점 실패 후 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 중거리슛을 시도했지만 빗나가자 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 박찬준 기자]오늘은 손흥민의 날이 아니었다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵 대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 체코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전을 치르고 있다. 이번 월드컵 전체의 성패를 좌우할 수 있는 경기다. 남아공의 전력이 기대 이하로 평가받으며, 체코만 잡을 경우 사실상 조별리그 통과의 9부 능선을 넘게 된다. 앞서 열린 개막전에서는 '개최국' 멕시코가 남아공을 2대0으로 꺾었다.

한국은 3-4-3 카드를 꺼냈다. 최전방은 손흥민(LA FC)의 몫이었다. 손흥민은 설명이 필요없는 한국 축구의 간판이다. 대한민국 A매치 최다 출전 기록을 갖고 있는 손흥민은 역대 최다골 기록에도 두 골 차로 다가섰다. 그는 2014년 브라질 대회를 시작으로 이번 대회까지 4회 연속으로 월드컵 무대를 밟았다. 4번의 월드컵에서 3골을 넣은 손흥민은 박지성, 안정환 등과 한국 선수 월드컵 최다골 공동 1위에 올라 있다.

손흥민은 아직 이번 대회가 마지막이라고는 하지 않았지만, 유럽을 떠나 미국에 둥지를 틀 정도로 강한 의지를 보였다. 그는 지난 트리니다드토바고전에서 멀티골을 쏘아올리며 컨디션을 끌어올렸다. 경기 전 기자회견에 나선 손흥민은 "어릴 때부터 꿈꾸던 월드컵을 다시 한번 뛸 수 있어 너무나도 기쁘다. 우리 선수들도 미국부터 같이 훈련하면서 필요 이상으로 정말 열심히 했다고 생각한다. 내일 꼭 좋은 결과가 나왔으면 좋겠다. 좋은 분위기에서 좋은 결과 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 슛팅을 실패하며 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 슛팅을 놓친 뒤 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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이어 "처음 나가든 여섯번째 월드컵에 나가든 마음가짐은 비슷하다. (월드컵 앞에선)어린아이가 되는 것 같다. 월드컵을 한 단어로 표현하면 '꿈의 무대'다. 우리가 카타르월드컵 때 좋은 모습 보여줬고, 그 전엔 아픔이 있었다. 좋은 경기를 펼친 걸 생각하면서 이번 월드컵을 준비하고 있다. 조금의 성숙함, 경험이 더 많아지고, 포지젼적인 변화가 있겠지만, 월드컵에 임하는 자세는 똑같다"고 의지를 다졌다.

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홍 감독은 일찌감치 손흥민을 선발 원톱으로 낙점했다. 손흥민은 의욕적인 움직임으로 기회를 만들었다. 하지만 아쉽게 득점으로 이어지지는 않았다. 여러차례 찬스를 잡았지만, 마무리가 아쉬웠다. 전반 11분 이강인의 절묘한 로빙 패스가 파고들던 이재성에 향했다. 이재성이 내준 볼을 슈팅으로 연결했지만, 수비 맞고 아웃됐다.

전반 39분에는 더 아쉬운 찬스를 놓쳤다. 김민재가 끊어서 손흥민에게 연결했다. 손흥민이 동료의 움직임을 활용해 스피드로 돌파하며, 박스 왼쪽까지 이동했다. 왼발 슈팅은 골대를 살짝 벗어났다. 47분에는 이태석의 컷백을 몸을 날리며 발을 갖다댔지만, 맞지 않았다.

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후반 11분 결정적인 기회를 놓쳤다. 이재성의 침투패스를 받아 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았다. 로빙 슈팅은 골키퍼의 선방에 막혔다.

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손흥민은 후반 24분 교체아웃될때까지 가장 많은 6번의 슈팅을 때렸다. 기대득점이 0.65였지만, 한 골도 넣지 못했다. 유효 슈팅도 1개 뿐이었다. 손흥민의 네번째 월드컵은 일단 아쉽게 출발했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com