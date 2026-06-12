4년 전 예비 선수, 이젠 韓 월드컵 '스트라이커' 오현규, 부상 투혼이 만든 승리 "열이 38도까지 올라"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 오현규가 역전골을 터뜨리고 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 오현규가 역전골을 넣은 후 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]"열이 38도까지 올랐다."

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대한민국 월드컵대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 승리했다.

운명의 1차전이었다. 1차전의 중요성은 한국에는 유달리 강조된다. 한국은 그간 월드컵 대회에서 1차전 성적이 전체 성과를 좌지우지 하는 경우가 많았다. 2002년 한-일 월드컵 4강도, 2010년 남아공 월드컵 원정 첫 16강도 조별리그 1차전 성적을 바탕으로 전개된 성과다. 이번 대회도 1차전 승리 이후 조 2위 이상을 바라볼 수 있기에 원정 월드컵 첫 토너먼트 승리라는 목표 또한 성큼 다가설 수 있었다. 이번 대회도 승리로서 월드컵을 시작하며 토너먼트 진출의 가능성을 키웠다.

오현규의 발끝이 한국을 승리로 이끌었다. 교체 투입된 오현규가 결승골을 터트렸다. 후반 35분 백승호의 롱패스가 황인범 앞에 떨어졌다. 이를 잡아 박스 안으로 파고든 황인범은 크로스를 올렸다. 문전으로 쇄도한 오현규의 논스톱 슈팅은 쿠바리스를 맞고 골문 안으로 들어갔다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 오현규가 역전골을 넣은 후 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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오현규는 이날 경기 부상을 겨우 회복해 출전했다고 밝혔다. 오현규는 경기 후 방송 인터뷰에 "열이 38도까지 올랐었다"며 "뛸 수 있을까 걱정했다. 원장님, 닥터선생님들이 극진히 보살펴줘서 경기를 뛰고 골을 넣을 수 있었다"고 했다.

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4년 만에 완전히 달라진 입지다. 2022년 카타르 대회 당시 정식 엔트리에 들지 못한 채 예비 선수로 대표팀 일정에 동행해야 했던 오현규다. 그 경험이 월드컵의 꿈을 키웠다. 4년 후 멕시코에서 18번을 달고 득점으로 자신의 가치를 선보였다. 그는"월드컵 뛰는 것만으로도 감격스럽다. 골까지 넣음으로서 승리할 수 있어 스트라이커로서 다행이고 감사하다"고 했다.

오현규는 멕시코전도 각오를 다졌다. 그는 "승리한 좋은 흐름대로 멕시코 홈인만큼 상대 분석 잘해서 잘할 수 있도록 준비하겠다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com