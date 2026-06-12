"너무 잘하는거 아냐?" 홍명보호, 대역전 드라마에 日열도도 반했다..."너무 재밌다", "김승규 어떻게 저렇게 침착하지" 극찬 폭발

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 승리가 확정되자 홍명보 감독이 선수단과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 역전골을 넣은 오현규가 황인범과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 박찬준 기자]홍명보호의 대역전 드라마에 일본도 난리다.

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홍명보호가 월드컵 첫 경기에서 기적의 역전승을 일궜다. 대한민국 월드컵 대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 승리했다.

전반을 0-0으로 마친 대한민국은 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)에게 선제골을 내주며 끌려갔다. 하지만 8분 후인 후반 22분 황인범(페예노르트)의 동점골로 경기를 원점으로 되돌렸다. 그리고 경기 종료를 10분 남겨둔 후반 35분 '특급 조커' 오현규(베식타시)가 월드컵 데뷔전에서 극장골을 폭발했다.

이번 대회는 조 3위까지 32강에 갈 수 있다. 1승2패도 가능하다. 첫 경기만에 승리를 신고하며, 충분조건을 충족시켰다. 남아공의 전력이 기대보다 떨어지는만큼, 멕시코전만 잘 넘긴다면 조 1위도 가능할 수 있다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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한국의 기적 같은 승리에 일본팬들도 흥분했다. 일본 디앤써는 일본 팬들의 반응을 모았는데, '황인범, 너무 잘하는 거 아니야? ㅋㅋ', '한국 골키퍼 너무 잘하네, 어떻게 저렇게 침착할 수 있지?', '한국 대 체코 경기 너무 재밌다' 등의 흥분된 반응을 보였다. 풋볼존도 '한국이 예상보다 강한가', '이강인이 너무 날카롭다', '그냥 강하네', '이강인이 대단하다', '좋은 축구를 하고 있다' 등의 반응을 보였다.

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일본은 15일 오전 5시 미국 댈러스의 댈러스 스타디움에서 열리는 네덜란드와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전을 통해 본격 레이스에 나선다. 기대감이 높다. 일본은 전 세계가 인정하는 '다크호스'다. 'ESPN'은 일본을 에콰도르와 함께 이번 대회 최고의 다크호스로 선정했다. 세계 각국의 축구 전문가 11인에게 질문을 던졌고, 3명의 표를 받았다. '재능의 총합이 좋다', '견고함을 갖고 있다' 등 칭찬을 받았다.

다만 부상은 고민이다. '주장' 엔도 와타루가 결국 부상으로 낙마했다. 미나미노, 미토마 등이 일찌감치 부상으로 쓰러진 일본이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com