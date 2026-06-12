'안동까지 다녀왔다' 홍명보 감독, 공들인 고지대 승부수 통했다...결과 만든 후반 체력 차이 "고지대 훈련이 큰 성과됐다" 미소

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 경기가 끝나자 홍명보 감독과 김진규 코치가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 승리 후 선수들과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 박찬준 기자]홍명보 감독의 준비가 만든 승리였다.

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홍명보호가 월드컵 첫 경기에서 기적의 역전승을 일궜다. 대한민국 월드컵 대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 승리했다.

전반을 0-0으로 마친 대한민국은 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)에게 선제골을 내주며 끌려갔다. 하지만 8분 후인 후반 22분 황인범(페예노르트)의 동점골로 경기를 원점으로 되돌렸다. 그리고 경기 종료를 10분 남겨둔 후반 35분 '특급 조커' 오현규(베식타시)가 월드컵 데뷔전에서 극장골을 폭발했다.

이번 대회는 조 3위까지 32강에 갈 수 있다. 1승2패도 가능하다. 첫 경기만에 승리를 신고하며, 충분조건을 충족시켰다. 남아공의 전력이 기대보다 떨어지는만큼, 멕시코전만 잘 넘긴다면 조 1위도 가능할 수 있다.

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체코전의 승부처는 후반이었다. 홍 감독은 전반 무리한 압박 대신 블록 수비로 체코를 상대했다. 안정된 경기 운영으로 전반을 넘긴 뒤 후반 황희찬(울버햄튼) 오현규(베식타시) 등을 투입해 승부수를 띄우겠다는 계획이었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 2대1 역전승을 거둔 후 홍명보 감독과 김민재가 포옹하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 승리 후 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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과학적인 선택이었다. 이날 경기가 펼쳐진 에스타디오 과달라하라는 해발 1571m에 위치해 있다. 체코는 고지대 적응을 하지 못했다. 본선 진출을 뒤늦게 확정지은 체코는 고지대 적응할 시간이 충분치 않았다. 치고 빠지는 전략을 택했다. 평지에서 훈련을 하다 전날에야 과달라하라에 도착하는 일정을 세웠다. 고지대를 하루 정도 '맛'보고, 실전에 임했다.

반면 홍명보호는 일찌감치 고지대에 적응했다. 지난달 18일부터 해발 1460m대 미국 솔트레이크시티에서 사전 캠프를 실시한 뒤, 6일부터 과달라하라의 치바스 베르데 바예에서 베이스캠프 훈련을 진행했다. 경기 플랜도 후반에 승부수를 띄웠다. 무리한 압박보다는 준비한 블록 수비로 체코를 상대했다. 롱스로인 상황에서 선제골을 내줬지만, 흔들리지 않았다. 후반 빠른 선수들을 투입해 흐름을 바꿨다.

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멋지게 통했다. 한국은 상대의 발이 무뎌진 틈을 타 막판 두 골을 몰아넣으며 승부를 뒤집었다. 홍 감독은 월드컵 스케줄이 나온 뒤 곧바로 고지대 준비에 들어갔다. 경북 안동까지 내려가 전문가를 직접 만났다. 고지대에서도 최상의 경기력을 낼 수 있도록 만반의 준비를 마쳤다.

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그 결과가 승리로 이어졌다. 홍 감독은 경기 후 "고지대는 결과적으론 많은 영향을 미쳤다고 생각한다. 체코 선수들이 후반전에 체력 떨어지는 걸 눈으로 확인했다. 우리 선수들은 그 시간대에 체력적으로 더 상대를 몰아치고 공격적으로 플레이했다. 고지대 훈련이 큰 성과라고 말씀드릴 수 있다"고 미소지었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com