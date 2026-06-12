"38도 고열" 오현규 결승골! '32강 그린라이트' 홍명보호, 체코전 2-1 역전승...16년 만에 1차전 승리[체코전]

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 붉은 악마와 승리의 기쁨을 나누는 선수들의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 정몽규 대한축구협회장이 손흥민과 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]홍명보호가 2026년 북중미월드컵 조별리그 1차전에서 승리의 미소를 지었다.

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대한민국 월드컵대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 승리했다.

운명의 1차전이었다. 1차전의 중요성은 한국에는 유달리 강조된다. 한국은 그간 월드컵 대회에서 1차전 성적이 전체 성과를 좌지우지 하는 경우가 많았다. 2002년 한-일 월드컵 4강도, 2010년 남아공 월드컵 원정 첫 16강도 조별리그 1차전 승리를 바탕으로 전개된 성과다. 이번 대회도 1차전 승리 이후 조 2위 이상을 바라볼 수 있기에 원정 월드컵 첫 토너먼트 승리라는 목표 또한 성큼 다가설 수 있었다. 이번 대회도 승리로서 월드컵을 시작하며 토너먼트 진출의 가능성을 키웠다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독과 코칭스태프들이 애국가를 부르고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

홍명보 월드컵대표팀 감독은 3-4-3 포메이션을 꺼내들었다. 최전방은 '캡틴' 손흥민(LA FC)이 자리했다. 손흥민의 양쪽 측면에는 '동갑내기' 이재성(마인츠)과 '천재 플레이메이커' 이강인(파리생제르맹)이 포진해 공격을 지원사격했다. 중원은 황인범(페예노르트)이 한 축을 담당하고, 백승호(버밍엄시티)가 파트너로 호흡을 맞췄다. 수비진은 설영우(츠르베나 즈베즈다)와 이태석(아우스트리아 빈)이 윙백에 위치하고 이한범(미트윌란) 김민재(바이에른 뮌헨) 이기혁(강원)이 수비라인을 구축했다. 김승규가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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미로슬라브 코우베크 체코 감독도 3-4-3 포메이션으로 맞섰다. 파트리크 시크(레버쿠젠)가 공격 선봉을 맡고, 파벨 슐츠(올랭피크 리옹)와 루카시 프로보드(슬라비아 프라하)가 양 날개를 구성했다. 블라디미르 초우팔(호펜하임)과 야로슬라프 젤레니(스파르타 프라하)가 양 윙백 자리에 위치하고, 토마시 소우체크(웨스트햄)와 알렉산드르 소이카(빅토리아 플젠)가 중앙 미드필더 듀오로 나섰다. 슈테판 찰루펙(슬라비아 프라하), 로빈 흐라냐치(호펜하임), 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)가 스리백을 구성했다. 마체이 코바르시(에인트호번)가 골문을 지켰다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 체코 수비가 코너킥을 걷어내는 모습을 김민재와 이기혁이 아쉬운 표정으로 지켜보고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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전반 초반 탐색전에 돌입한 두 팀, 체코는 거센 압박 이후 롱볼 전개로 한국 수비 뒷편을 공략하고자 했다. 체코의 압박에도 한국 수비는 뒷공간을 제대로 틀어막으며 쉽게 흔들리지 않았다.

이강인의 발끝이 번뜩였다. 전반 6분 이강인이 후방에서 좌측으로 열어주는 전환패스가 순식간에 공격으로 이어졌다. 공을 잡은 이태석의 크로스가 문전으로 향했으나, 한국 공격수들에게 걸리지 않았다.

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한국은 전반 초반 무리한 압박 대신 체코의 위협적인 전개를 방해하는 방식으로 천천히 페이스를 끌어올렸다. 전반 12분 이강인이 수비 뒷공간을 빠져드는 이재을 놓치지 않고 패스를 전달했다. 이재성이 잡아낸 공을 손흥민에게 내줬고, 슈팅으로 마무리했으나, 수비에 걸렸다. 이강인은 전반 14분에는 직접 공을 몰고 전진해 중거리 슛으로 골문을 노렸다. 코바르시의 선방에 아쉬움을 삼켰다.

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체코도 기회를 조금씩 늘려갔다. 전반 15분 이기혁의 미스를 놓치지 않고 전진한 슐츠가 전진했고, 이후 올린 크로스를 시크가 마무리하고자 했지만, 김민재의 수비에 막혔다.

한국은 이강인이 공격의 중심이었다. 전반 16분 이강인의 롱패스를 받은 손흥민이 수비 파울로 프리킥을 얻어냈다. 키커로 나선 이강인의 킥은 골문 밖으로 향했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민과 이강인이 프리킥을 준비하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

체코는 세트피스에서 기회를 노렸다. 전반 22분 코너킥 상황에서 올라온 공을 소우체크가 건드렸으나, 공은 골문 방향으로 향하지 못했다.

전반 하이드레이션 브레이크 이후 한국은 다시 주도권을 가져오며 공격 기회를 노렸다. 체코 또한 중원에서 적극적인 압박 체계로 한국의 전진을 방해했다.

한국은 세밀하게 상대 공간을 쪼개며 기회를 노렸다. 전반 34분 이기혁부터 시작된 공격이 이재성과 황인범을 거쳐 이태석까지 이어졌다. 이태석이 손흥민에게 전달하는 마지막 패스가 수비에 걸렸다.

손흥민도 적극적으로 슈팅을 시도했다. 전반 38분 박스 정면에서 이재성의 패스를 받은 손흥민은 망설임 없이 슈팅을 시도했다. 공은 골대 위로 향했다. 전반 39분에는 김민재의 압박을 통한 공 탈취 이후 전개된 공격에서 다시 한번 슈팅 기회를 잡은 손흥민이 골문을 노렸으나, 골대 옆으로 향했다.

절호의 기회를 놓쳤다. 전반 추가시간 손흥민이 왼쪽에서 내준 패스를 측면에서 이태석이 잡았고, 이를 크로스로 연결했다. 하지만 골문으로 쇄도하는 선수들에게 닿지 못했다. 전반은 0-0으로 마무리됐다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣은 후 손흥민과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

후반 시작과 동시에 한국은 좋은 기회를 만들었다. 후반 4분 이강인과 황인범이 2대1 패스 이후 황인범이 직접 슈팅을 시도했다. 이재성이 공간을 파고 들어 재차 밀어넣었지만, 막혔다. 후반 7분에는 역습 상황에서 손흥민이 이재성에게 연결하는 패스가 짧았다.

손흥민이 좋은 득점 기회를 놓쳤다. 후반 분 이강인의 패스를 논스톱으로 연결한 이재성의 패스가 손흥민에게 닿았다. 수비 사이로 빠고든 손흥민은 골키퍼와의 1대1 기회에서 슈팅이 정면으로 향하고 말았다.

체코의 높이가 한 번의 기회를 놓치지 않았다. 후반 14분 스로인 상황에서 문전으로 바로 올라온 공을 쇄도하던 크레이치가 헤더로 마무리하며, 한국의 골망을 흔들었다.

선제 실점을 허용한 한국은 만회를 위해 공격에 나섰다. 후반 16분 우측에서 설영우가 올린 크로스를 이재성이 헤더로 마무리했으나, 골키퍼에 잡혔다.

한국이 동점골을 터트렸다. 후반 22분 이강인의 날카로운 침투 패스, 이를 수비 사이로 빠져든 황인범이 슈팅으로 마무리했다. 코바르시가 손가락으로 공을 건드렸으나, 골문 안으로 향하는 슈팅을 완전히 막기에는 역부족이었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

체코의 고공 폭격은 위협적이었다. 후반 32분 프리킥 상황에서 올라온 공을 수첵이 헤더로 마무리해 골망을 흔들었으나, 오프사이드가 선언되며 득점으로 인정되지 않았다.

한국은 경기를 뒤집었다. 후반 35분 백승호의 롱패스가 황인범 앞에 떨어졌다. 이를 잡아 박스 안으로 파고든 황인범은 크로스를 올렸다. 문전으로 쇄도한 오현규의 논스톱 슈팅은 쿠바리스를 맞고 골문 안으로 들어갔다.

김승규가 팀을 위기에서 구했다. 후반 48분 체코가 우측에서 중앙으로 패스를 연결한 후 사딜레크가 슈팅을 시도했으나, 김승규가 골문 구석으로 몸을 날려 잡아냈다.

결국 경기는 한국의 2대1 승리로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com