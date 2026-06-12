[체코전 현장인터뷰]'38도 고열' 딛고 기적의 역전골, 오현규 유쾌한 소감 "오늘 골 넣으려고 아팠던 게 아닐까요"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 오현규가 결승골을 터뜨리고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 손흥민과 오현규가 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]체코전에서 결승골을 넣은 '짐승남' 오현규(베식타시)가 경기 전 고열 증세로 고생한 사실을 털어놨다.

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오현규는 12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전을 2대1 승리로 마치고 "(경기 전)갑자기 점심 먹고 열이 엄청 올랐다. '내가 뛸 수 있을까' 하는 의구심이 정말 많이 들었다. 우리 의무진이 정말 극진하게 보살펴줘서 이렇게 골을 넣을 수 있었다. 골을 넣은 건 그분들 덕분"이라고 소감을 말했다.

열이 38도까지 오른 게 긴장감 때문이라고 생각하는가란 질문에 "그건 아닌 것 같다"며 "오늘 이렇게 골 넣으려고 아팠던 게 아닌가 싶다"라며 유쾌하게 답했다.

오현규는 황인범(페예노르트)이 동점골을 넣으며 1-1 균형추를 맞춘 후반 24분 손흥민(LA FC)과 교체돼 그라운드를 밟았다. 4년 전인 2022년 카타르월드컵에서 예비 선수로 대회를 경험한 오현규는 감격스럽게 데뷔전을 치렀다. 호시탐탐 기회를 노리던 오현규는 후반 35분 황인범의 우측 크로스를 골문 앞에서 왼발 논스톱 슛으로 연결해 팀에 귀중한 승점 3점을 안겼다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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오현규는 "홍명보 감독님께서 교체 전에 자신감을 많이 불어넣어줬다. 들어가서 슈팅을 많이 때리라고 말씀을 해주셔서 더 자신있게 할 수 있었다"며 "월드컵 첫 무대이지만, 제가 4년 전에 가까이에서 형들이 뛰는 모습 봤던 게 떨지 않고 뛸 수 있었던 이유인 것 같다"라고 햇다.

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4년 전 K리거였던 오현규는 현재 유럽 리그를 누비는 어엿한 유럽파다. 그는 "4년간 내 개인 기량이 많이 성장했다고 생각한다. 유럽에서 뛰다 보니 선수들과 부딪힐 때 자신감이 있다. 또 득점을 할 수 있다는 확신도 있었다"라고 했다.

고지대 적응 효과에 대해선 "미국 솔트레이크시티부터 힘든 훈련을 다 이겨내면서 여기까지 왔다. 그게 우리에게 피가 되고 살이 됐다고 생각한다. 감독님이 하이드레이션 브레이크 때 '너희들이 솔트레이크시티부터 지금 여기 멕시코 오기까지 정말 고생을 많이 했지 않나. 이제 너희가 훈련하고 노력한 만큼 보상을 받을 차례'라고 말씀해주셨다. 이렇게 승리할 수 있어 정말 행복하다"라고 미소지었다.

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멕시코 현지팬이 경기장에서 '코레아'라고 한국을 일방적으로 응원한 것에 대해선 "전반부터 많은 멕시코 팬이 코리아라고 외쳐주더라. 정말 감사하다"라고 했다.

사포판(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com