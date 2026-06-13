스페인, "메이드 인 라리가, 손흥민을 능가했다" 극찬...'1도움, 패스 성공률 100%' 이강인, 월드컵 활약으로 '월클' 도약 예고

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민과 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]이제는 한국 축구의 에이스다. 이강인을 향한 찬사가 스페인에서도 쏟아졌다.

Advertisement

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 승리했다. 한국은 후반 14분 라디슬라브 크레이치에게 선제 실점을 허용했으나, 후반 22분 황인범과 후반 35분 오현규의 연속골과 함께 2대1로 역전승을 거뒀다.

스포트라이트가 득점을 터트린 황인범과 오현규에게 쏠렸지만, 그만큼 밀리지 않는 활약을 보여준 선수가 이강인이었다. 이강인은 이날 경기 출전 포지션 자체는 오른쪽 윙어였으나, 중원과 수비 지역까지 움직이는 엄청난 활동량을 보여주며 팀 내 모든 작업에 전반적으로 가세했다. 심지어 수비 지역에서 상대를 압박하고 공을 끊어내려는 움직임도 적지 않았다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 이강인과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

이강인은 전반 5분 이태석을 향한 완벽한 롱패스를 시작으로 이재성, 손흥민 등 침투하는 공격수들을 향한 정확한 패스가 이어졌다. 후반 0-1 상황에서 황인범의 득점 또한 수비 공간을 파고드는 동료를 놓치지 않은 이강인의 날카로운 도움이 있었기에 가능했던 장면이었다.

Advertisement

이강인은 이날 경기 기록에서도 무결점의 경기력이었음이 드러났다. 이강인의 패스 성공률은 무려 100%, 37번의 시도를 모두 성공시켰다. 키패스 3회, 드리블 성공 5회, 경합 성공 10회 등 다른 수치들도 압도적이었다.

Advertisement

스페인에서도 극찬이 쏟아졌다. 스페인 스포르트는 이강인이 라리가에서 성장한 인재임을 강조하기는 자랑스러움이 드러나기도 했다. 스포르트는 '이강인은 라리가에서 만들어진 세계적인 인재'라며 '이강인은 경기 최우수 선수로 선정됐다'고 했다. 이어 '이강인은 발렌시아 유소년 아카데미 출신으로, 메스타야에서 1군 무대에 큰 영향을 주지 못했고, 결국 마요르카로 이적했다. 마요르카는 그를 자유 계약으로 영입했고, 2년 후 파리 생제르맹 에 2200만 유로에 이적시켰다. 정말 훌륭한 이적이었다. 그리고 3년이 지난 지금, 이강인은 월드컵에서 눈부신 활약을 펼치며 손흥민을 능가하는 모습을 보여주고 있다'고 설명했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

이강인이 사실상 팀 내 에이스로 도약했다고 평가받았다. 스포르트는 '손흥민은 한국 최고 스타이자, 주장?? 하지만 체코전에서는 최고의 컨디션을 보여주지 못했다. 이런 상황에서 이강인이 팀을 이끌며 사실상 팀의 모든 공격 기회를 만들었다. 경기 시작부터 그는 이미 자신의 기량을 엿볼 수 있는 모습을 보여주었다. 아쉬운 기회를 놓친 손흥민에게 결정적인 찬스를 만들어주기도 했다'고 전했다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com