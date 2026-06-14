[월드컵]'BBC피셜' FIFA 깜짝 반전, 미국 입국 거부 소말리아 1호 월드컵 심판에 수당 전액 지급 약속

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[스포츠조선 김성원 기자]그라운드를 밟지 못했지만 '영웅'이 된 '소말리아 1호 월드컵 심판' 오마르 아르탄 주심이 월드컵 심판 수당 전액을 지급 받는다.

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영국의 'BBC'는 14일(이하 한국시각) '국제축구연맹(FIFA)은 미국 입국이 거부된 소말리아 출신 아르탄 심판에게 대회 참가 수당을 전액 지급할 계획'이라며 '심판들은 월드컵에서 실제로 얼마를 받게 될지 모른다. 그 보수는 대회가 끝난 후에 지급된다'고 보도했다.

아르탄 주심은 9일 미국 입국을 거부당하면서 2026년 북중미월드컵 심판진 명단에서 제외됐다. 그는 마이애미 국제공항에서 11시간 동안 심문을 받은 후 구금까지 당했다.

아르탄 심판은 '테러 조직 용의자들과 연루됐다'는 이유로 미국 입국이 거부된 것으로 전해졌다. 그러나 그는 테러 조직 연루설을 부인했다.

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아르탄 심판은 "소말리아 무장 단체 알샤바브와의 연관성에 대해 질문했을 때, 그 단체에 대해 아무것도 모른다고 말했다"며 "나는 필요한 서류와 비자를 모두 갖추고 있었다. 그저 월드컵에 가는 인생 최대의 꿈을 이루기 위해 노력하는 평범한 심판일 뿐"이라고 항변했다.

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아르탄 심판은 튀르키예를 거쳐 10일 소말리아로 돌아갔다. 모가디슈의 아덴 아데 국제공항에는 정부 관계자, 소말리아축구협회, 동료 심판, 지지자들이 마중을 나왔다.

이어 대통령궁에서 하산 셰이크 모하무드 대통령을 만났다. 또 모가디슈 스타디움에서 열린 공개 행사에 참석, 팬들의 열렬한 환호를 받았다.

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아르탄 심판은 2025년 아프리카축구연맹(CAF) 올해의 심판으로 선정된 '간판 주심'이다. 소말리아 출신으로는 최초로 월드컵 본선 무대에서 휘슬을 잡을 예정이었다. 그러나 현실이 되지 않았다.

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그는 "FIFA는 내가 모가디슈에 도착할 때까지 잘 지원해주고 계속 연락을 해주었다. 다음 월드컵에선 심판을 맡겠다고 약속한다. 소말리아를 비롯한 전 세계에 이 사실을 알려드린다"고 강조했다.

아르탄 심판은 이미 지구촌 유명인사가 됐다. 그는 8월 12일 오스트리아 잘츠부르크에서 열리는 파리생제르맹(프랑스)과 애스턴 빌라(잉글랜드)의 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 경기를 주재 하도록 초청받았다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com