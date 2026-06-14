하늘이 일본을 돕는다, 네덜란드와 1차전은 행운...'日 최종병기' 득점왕 출격 기대 폭발, "판다이크도 두렵지 않아"

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 대표팀의 가장 위협적인 무기가 네덜란드를 상대한다.

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모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 월드컵대표팀은 15일 오전 5시(이하 한국시각) 미국 댈러스의 댈러스 스타디움에서 네덜란드와 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전을 치른다.

월드컵 우승 도전이라는 목표로 이번 북중미월드컵에 나선 일본 대표팀, 1차전은 일본의 경기력을 시험해볼 수 있는 시험대다. 상대는 무려 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 8위의 네덜란드다. 네덜란드는 공격진의 아쉬움은 있지만, 유럽 최고 수준의 단단한 수비를 과시하는 팀이다. 버질 판다이크, 얀 폴 판헤케, 미키 판더펜 등 뛰어난 수비수들이 가득하다. 일본으로서는 상위 라운드 도전을 위해선 반드시 이겨내야 할 상대다.

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다만 일본에도 믿을만한 무기가 있다. 네덜란드 리그에서 득점력을 증명한 우에다 아야세가 주인공이다. 글로벌 스포츠 언론 ESPN은 '에레디비시 득점왕 우에다가 이제 네덜란드의 몰락을 어떻게 계획해야 할까'라며 우에다의 네덜란드전 활약 기대감을 조명했다.

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ESPN은 '우에다는 25골로 에레디비시 득점왕에 올랐다. 페예노르트에서 힘든 시기를 겪었던 그의 경험은 일본 대표팀 핵심 공격수로 자리매김하는데 큰 도움이 됐다. 그는 항상 압박을 주도하고, 수적 열세에서도 꿋꿋하게 전진하는 헌신적인 모습을 보인다. 득점 만큼이나, 빌드업에서 다른 선수들에게 찬스를 만들기도 한다. 우에다는 세계 최고 센터백 판다이크와 맞붙을 가능성이 크지만, 두려워할 이유가 없다'고 전했다.

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우에다는 2025~2026시즌 네덜란드 에레디비시에서 25골을 넣으며 득점왕을 차지했다. 일본인이 유럽 주요 리그에서 득점왕이 된 건 2022~2023시즌에 셀틱에서 27골을 터트린 후루하시 교고(현 버밍엄) 후 처음이다. 일본 대표팀 핵심 전력으로 꼽힌다. 네덜란드 리그에서 득점왕까지 차지한 우에다가 어떤 경기력을 보여주는지가 네덜란드전 일본의 경기력에도 큰 영향을 미칠 수 있다.

첫 단추가 중요한 일본, 하나의 무기도 소중한 상황에서 우에다의 존재감을 확실히 큰 보탬이다. 우에다가 정상급 수비수들을 상대로 활약할 수 있을지가 관건이 될 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com