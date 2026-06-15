'형 나한테 왜 그래?' 손흥민의 달콤살벌 애정 공세…황인범 '고통+폭소'[사포판 현장]

손흥민의 밀착수비에 괴로운 황인범, 캡틴의 애정 가득한 스킨십에 황인범의의 찰진 반응. 사포판(멕시코)=허상욱 기자

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 허상욱 기자] 체코전 동점골의 주인공 황인범이 캡틴 손흥민의 장난기 넘치는 밀착 수비에 울고 웃는 훈련 장면이 포착됐다.

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대한민국 월드컵 대표팀은 15일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 치바스 베르데 바예에서 공식 훈련을 가졌다. 전날 전체 휴식을 취했던 선수단이 다시 그라운드에 모여 구슬땀을 흘렸다.

이날 훈련은 러닝과 론도로 몸을 풀고 미니게임으로 이어졌다. 조끼를 나눠 입고 팀을 갈라 진행한 미니게임에서 손흥민과 황인범은 맞상대가 됐고 캡틴 손흥민은 곧바로 특유의 '달콤살벌' 모드에 돌입했다.

손흥민이 상대팀이 된 황인범에게 바짝 붙어 몸을 부딪히는 밀착 수비를 선사하자 황인범은 갑작스러운 캡틴의 공세에 당황하며 고통스러운 표정을 감추지 못했다. 괴로워하는 후배의 반응에 장난기가 더욱 발동한 손흥민이 연이어 밀착 수비를 이어갔고 결국 황인범은 웃음을 터뜨리고 말았다.

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훈련장에는 웃음꽃이 피었고 체코전 승리 후 여유롭고 화기애애한 팀 분위기가 그대로 담겼다. 다음 경기를 앞두고도 선수단의 단합된 케미는 여전히 빛나고 있다.

상대편이 된 황인범, 손흥민이 뒤에서 밀착수비...생각보다 반응이 별로네.

두번?는 더 강한 압박으로! 괴로워하는 황인범...이번엔 만족스러웠던 캡틴

방심했던 황인범, 또다시 그를 노리는 손흥민의 강력한 몸짓

이건 어때?

짓??은 캡틴의 애정공세를 받아주는 착한 후배 황인범