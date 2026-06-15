"일본과 같은 강팀과 붙었잖아!" 충격 극장골→무승부 허용, 네덜란드 '철벽' 버질 반 다이크 결국 고개 숙였다

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[스포츠조선 김가을 기자]버질 반 다이크(네덜란드)가 고개를 숙였다.

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골닷컴 일본판은 15일 '네덜란드의 주장 반 다이크가 어깨를 떨어뜨렸다'고 보도했다.

로날드 쿠만 네덜란드 월드컵대표팀 감독이 이끄는 네덜란드 축구대표팀은 15일 오전 5시(이하 한국시각) 미국 댈러스의 댈러스 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전에서 2대2로 비겼다.

네덜란드 입장에선 아쉬움이 남을 수밖에 없는 결과다. 전반을 0-0으로 마친 네덜란드는 후반 5분 버질 반 다이크의 헤더골로 1-0 리드를 잡았다. 그러나 불과 7분 뒤 일본에 동점골을 허용했다. 나카무라 게이토의 슈팅이 얀 폴 반 헤케를 맞고 골망을 흔들었다. 네덜란드는 쉽게 물러서지 않았다. 후반 19분 크리센시오 서머빌의 득점으로 리드를 되찾았다.

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경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 일본이 기어코 동점을 만들었다. 일본은 후반 44분 오가와 고키의 헤더가 가마다 다이치를 맞고 2-2 균형을 맞췄다. 두 팀 모두 결승골을 향해 달렸지만, 추가 득점은 없었다. 경기는 2대2로 막을 내렸다.

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반 다이크는 경기 뒤 네덜란드 언론 NOS를 통해 나카무라의 골에 대해 "막을 수 있던 골이었다. 그는 분명 오른발을 사용했기 때문에 외곽으로 밀어내야 했다. 하지만 매우 빠른 플레이었다. 구체적으로 어떤 플레이었는지 알 수 없다. 그렇게 빨리 동점을 허용하면 안 된다. 이것은 우리의 책임"이라며 "세트플레이에서 실점한 것이 안타깝다. 그 전까지는 수비를 잘 잡고 있었다고 생각한다. 세트플레이, 카운터 어택 등으로 위험한 상황이 생기기도 한다. 실점은 결코 즐거운 일이 아니다. 하지만 일본과 같은 강팀과 붙은 것이니 어쩔 수 없다. 우리가 조금 물러난 것 같다. 경기 막판 주도권을 잃었지만 더 이상의 실점은 허용하지 않았다"고 말했다.

한편, 네덜란드는 21일 오전 2시 미국 휴스턴의 휴스턴 스타디움에서 스웨덴과 대결한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com