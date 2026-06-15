"심판이 인종차별 제스처?" FIFA, 독일-퀴라소전 호주 출신 VAR 심판의 '백인우월주의' 손가락 욕설·수신호 조사 착수

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[스포츠조선 전영지 기자]"심판이 인종차별을 한다고?"

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국제축구연맹(FIFA)이 백인우월주의 단체와 연관된 손동작을 취한 것으로 보이는 월드컵 심판 사건을 인지하고 즉각 조사에 착수했다.

15일(한국시각) 미국 텍사스 휴스턴스타디움에서 펼쳐진 2026년 북중미월드컵 E조 1차전 독일이 퀴라소에 7대1 대승을 거둔 경기에서 'VAR(비디오 판독) 부심'을 맡았던 숀 에반스 심판의 부적절한 손동작이 도마에 올랐다. 에반스 심판은 경기 시작 전, 최근 월드컵 경기의 관례대로 카메라를 응시하는 모습이 중계 화면에 포착됐다. 이 장면에서 호주 A-리그 출신 에반스 심판은 손가락으로 거꾸로 된 'OK' 모양을 만든 것이 포착됐는데 이는 백인 우월주의와 연결된 상징으로 해석될 수 있는 동작이다.

이 손동작은 일반적으로 'OK(좋다)'를 의미하는 데 이를 거꾸로 뒤집어 허리 아래에서 사용하는 행위는 엄격한 감시의 대상이 돼왔다. 반명예훼손연맹(Anti-Defamation League, ADL)은 지난 2019년, 이 흔한 OK 표식이 '우파 성향의 개인들이 소셜 미디어에 해당 제스처를 취한 사진을 자주 게시하면서 시작된 대중적인 트롤링(도발) 전술'이 됐다고 밝힌 바 있다. 이 손동작은 허리 아래 위치한 이 표식을 쳐다보는 사람을 주먹으로 때리는 식의 서클 게임과도 관련이 있다. 해당 사건 직후 영국 데일리 메일은 '이와 관련해 FIFA측에 코멘트를 요청했다'고 밝혔다. FIFA는 해당 제스처의 이면에 담긴 맥락과 의도를 집중 조사할 것으로 보인다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com