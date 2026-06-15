'이정효 감독이랑 똑같네' 일본 감독 미친 전술 지시,...'저게 뭐하는 거야?' 화이트보드 작전판 화제

사진캡쳐=Tyc스포츠

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[스포츠조선 김대식 기자]모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독의 전술 지시 방식이 세계적으로 화제가 되고 있다.

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모리야스 감독이 이끄는 일본 월드컵대표팀은 15일 오전 5시(이하 한국시각) 미국 댈러스의 댈러스 스타디움에서 열린 네덜란드와 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전에서 2대2로 비겼다.

경기 후 해외 매체들은 모리야스 감독이 꺼내든 독특한 전술 지시 방식에 주목했다. 모리야스 감독은 경기 도중에 화이트보드판에 크게 숫자를 적어서 선수들에게 보여줬다. 숫자 3으로 한번, 4와 5를 같이 적어서 한번 보여줬다. 어떤 의미인지는 외부인들은 파악하기가 어려웠다. 경기를 앞두고 모리야스 감독과 일본 코칭스태프가 선수들과 약속한 전략이 따로 있는 모양이다.

한국에도 이런 전술 지시가 화제가 된 적이 있다. 현재 수원 삼성을 이끌고 있는 이정효 감독이 광주FC에 있을 때 활용한 방식이다. 지난해 5월 경기 도중에 화이트보드판에 전술 지시를 적어서 국내에서 화제가 됐다.

로이터연합뉴스

결과적으로 이 방식은 월드컵에서도 먹혔다고 볼 수 있다. 일본은 세계 수준의 강호인 네덜란드를 상대로 승점 1점을 가져왔기 때문이다. 일본은 전반전에는 수비적으로 임했다. 네덜란드가 몇 차례 좋은 기회를 잡았지만 일본은 무너지지 않았다.

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후반 들어서도 주도권을 먼저 쥔 팀은 네덜란드였다. 이들은 이른 시간 선제골을 만들어내며 앞서갔다. 후반 5분 라이언 흐라벤베르흐가 오른쪽 측면에서 페널티박스 중앙으로 예리한 크로스를 올렸고, 이를 버질 반 다이크가 헤더로 연결했다.

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일본도 곧바로 반격에 성공하며 승부의 균형을 맞췄다. 후반 12분 왼쪽에서 공을 받은 쿠보 타케후사가 박스 안으로 패스를 연결했고, 나카무라 케이토가 이를 낮고 빠른 슈팅으로 마무리했다. 수비수 맞고 굴절된 영향이 컸다.

하지만 네덜란드는 다시 한 번 앞서가며 흐름을 가져왔다. 후반 19분 페널티박스 오른쪽에서 공을 받은 크리센시오 서머빌이 침착하게 볼을 컨트롤한 뒤 수비수를 따돌렸다. 이어 골문 구석을 겨냥한 정교한 슈팅을 시도해 스즈키 자이온을 뚫어냈다.

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이대로 일본이 무너질 것처럼 보였던 경기, 일본의 저력은 무서웠다. 후반 44분 코너킥 상황에서 올라온 크로스를 교체 투입된 오가와 코키가 박스 중앙에서 정확한 헤더로 연결했다. 공은 카마다 다이치의 머리를 스치며 궤적이 미세하게 바뀌었고, 네덜란드 골키퍼가 손을 뻗어봤지만 막아내지 못한 채 골문 안으로 들어가며 다시 승부를 원점으로 돌렸다. 반 다이크가 앞에서 견제했지만 코키의 위치선정이 더 정확했다.

로이터연합뉴스

일본은 이날 무승부로 2019년 이후로 유럽 국가를 상대로 한번도 패배하지 않은 기록을 이어갈 수 있게 됐다. 일본은 이번 월드컵에서 우승을 목표로 나아가는 중이다. 모리야스 감독이 이번 월드컵 내내 독특한 전술 지시를 계속할 것인지도 시선이 쏠리고 있다.