[월드컵 전반 리뷰]'아시아 축구 무섭다' 알 암리 선제골 폭발! 사우디아라비아, 우루과이에 1-0 리드

선제골을 터트린 사우디 알 암리 로이터

사우디 득점 장면 로이터

사우디-우루과이전 모습 AP

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[스포츠조선 노주환 기자]전반전은 이변이었다. 사우디아라비아(FIFA랭킹 61위)가 알 암리의 선제골로 1-0으로 앞섰다.

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사우디가 16일(한국시각) 미국 마이애미 스타디움에서 벌어진 우루과이(FIFA랭킹 16위)와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전 전반전을 1-0으로 앞선 채 마쳤다. 전반 41분 코너킥 상황에서 알 암리가 오른발로 차 넣어 선제골을 뽑았다. 앞서 열린 H조 경기에선 우승 후보 스페인이 약체 카보베르데와 0대0으로 비겼다. H조가 1차전부터 혼전 양상으로 흐르고 있다.

마르코 비엘사 감독의 우루과이는 4-4-2 전형으로 나섰다. 투톱으로 누네스-비나스, 허리에 아라우호-벤탄쿠르-우가르테-발베르데, 포백에 비냐-올리베라-카세레스-바렐라, 골키퍼 무슬레라를 세웠다. 사우디는 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 알 주와르-알 브리칸, 중원에 알 도사리- 알 카이바리-카노-알 사마트, 포백에 알 하르비-알 탐박티-알 암리-압둘하미드, 골키퍼 알 오와이스를 배치했다.

사우디-우루과이 전로이터

두 팀은 경기 초반 조심스럽게 풀어갔다. 무리한 경기 운영을 하지 않았다. 좀처럼 위험한 상황을 만들지 못했다. 양 팀 선수들이 서로의 자리를 지켰다. 1~3선을 좁게 섰고, 서로 강한 압박을 가했다.

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전반 하이드레이션 브레이크 이후 우루과이가 변화를 주었다. 좀더 라인을 올렸고, 중원 숫자를 늘렸다. 우루과이는 전반 30분 결정적인 슈팅을 기록했지만 득점으로 이어지지 않았다. 비나스의 묵직한 헤더가 사우디 수문장 알 오와이스 정면으로 향해 막히고 말았다. 알 오와이스의 동물적인 반응도 돋보였다.

로이터

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사우디는 빠른 역습으로 우루과이의 공간을 노렸다. 사우디도 전반 37분 결정적인 득점 기회를 살리지 못했다. 코너킥 찬스에서 나온 알 암리의 위협적인 슈팅이 우루과이 수문장의 신들린 슈퍼 세이브에 막혔다.

사우디는 전반 41분 코너킥 찬스에서 선제골을 뽑았다. 알 탐박티의 강력한 헤더를 우루과이 골키퍼가 쳐 냈고, 그걸 알 암리가 달려들며 차 넣었다. 알 암리의 반응이 매우 빨랐다. 우루과이는 세트피스 수비에서 집중력이 떨어졌다. 사우디 선수들을 놓쳤다. 전반전은 이변이었다. 사우디가 1-0으로 앞섰다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com