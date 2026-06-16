[오피셜] '홍명보호 깜짝 발탁' 이기혁 주가 폭등! 5년 만에 센터백, K리그 이달의 선수상 수상...커리어 최초

강원하이원아레나/ K리그1/ 강원FC vs 포항스틸러스/ 강원 이기혁/ photo by Jeongsoo Kim

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[스포츠조선 김대식 기자]홍명보호의 깜짝 선발 선수였던 이기혁이 이달의 선수상을 수상했다.

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이기혁은 2026년 5월 'EA SPORTS 이달의 선수상을 수상했다. 이달의 선수상은 K리그 공식 비디오게임 파트너인 일렉트로닉아츠(Electronic Arts, 이하 'EA')가 후원한다.

이달의 선수상은 한 달간 열린 K리그1 경기의 MOM(경기수훈선수), 베스트11, MVP에 선정된 선수를 대상으로 연맹 TSG 기술위원회 투표(60%)를 통해 후보군을 선정한다.

이후 후보들을 대상으로 K리그 공식 홈페이지 팬 투표(25%)와 EA SPORTS™ FC Online(이하 'FC 온라인') 유저 투표(15%)를 진행하고, 세 항목 점수를 합산해 가장 높은 환산점수를 획득한 선수가 이달의선수상을 수상한다.

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5월 이달의 선수상은 K리그1 11라운드부터 15라운드까지 경기를 대상으로 했다. 후보에는 김대원(강원), 김형근(부천), 이기혁(강원), 티아고(전북)가 이름을 올렸고, 이기혁이 합산점수 32.08점을 받아 같은 팀 김대원(29.56점)을 2.52점 차로 제치고 최종 수상자로 선정됐다.

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이기혁은 5월 한 달간 전 경기에 출전해 강원 무패 행진(3승 2무)의 주역으로 활약했다. 이기혁은 탄탄한 수비와 빌드업 능력을 선보이며 5월 한 달 라운드 베스트11에 무려 네 차례 선정됐다. 수비수 수상자가 나온 것은 2023시즌 10-12월 설영우(당시 울산) 이후 처음이며, 중앙 수비수로서는 2021년 11월 홍정호(당시 전북) 이후 5년 만의 기록이다.

이기혁에게는 트로피와 상금이 수여되며, 올 시즌 동안 유니폼에 이달의 선수상 패치를 부착하는 혜택도 함께 주어진다.

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김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com