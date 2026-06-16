'태양빛보다 뜨거운 축구 열기!' 서울 이랜드, 서울월정초서 '스마일스쿨' 진행...선수들 "어린시절 모습 떠올라" 미소

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 15일 서울월정초등학교에서 지역 밀착 일일 축구교실 '스마일스쿨' 캠페인을 진행했다.

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'스마일스쿨'은 서울 이랜드 선수단이 관내 학교를 직접 찾아 학생들을 대상으로 일일 축구교실을 열고 신체활동의 기회를 제공하는 사회공헌 캠페인이다.

이날 행사에는 골키퍼 엄예훈과 미드필더 조준현이 일일 코치로 나섰다. 두 선수는 30도에 육박하는 무더위 속에서도 적극적으로 프로그램에 참여하며 아이들과 호흡했다. 아이들 역시 더위를 잊은 채 운동장을 웃음으로 가득 채웠다.

두 선수는 코디네이션을 시작으로 패스와 드리블, 슈팅 등 축구 기본기를 지도하고 미니게임에도 참여했다. 특히 엄예훈을 상대로 페널티킥을 성공시킨 후 카메라에 세리머니를 하며 선수가 된 것 같은 특별한 추억을 만들었다. 이어 팬 사인회와 포토타임까지 진행됐다. 화기애애한 분위기 속에서 행사는 마무리됐다.

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조준현은 "즐겁게 축구를 하는 아이들을 보니 축구를 좋아하던 어린 시절 내 모습이 떠올랐다. 아이들에게 받은 에너지를 바탕으로 휴식기 동안 열심히 훈련해 좋은 결과를 내고 싶다. 경기장에 찾아오면 아이들에게 꼭 골 넣는 모습을 보여주겠다"고 말했다. 엄예훈은 "아이들의 웃는 얼굴을 보며 즐거운 추억을 선물한 것 같아 뿌듯했다. 더운 날씨에도 즐겁게 축구를 하는 아이들을 보면서 나 또한 동기부여를 얻었고 휴식기 동안 더욱 열심히 준비하겠다"고 전했다.

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직접 구매한 서울 이랜드 유니폼을 입고 행사에 함께한 정라울 어린이는 "가족과 자주 경기장을 찾는데 선수들이 직접 학교에 와줘서 정말 기쁘고 행복했다. 선수들과 같이 축구를 할 수 있어서 너무 좋았고 다음 경기에는 꼭 등번호를 마킹해 경기장을 찾아 응원하겠다"고 밝혔다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com