"괜찮다더니" '일본의 이강인' 부상 상태 오락가락 날벼락…'병원 검사 결과 기다리는 中'→'구보 다케후사 없는 경기 대비 필요'

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[스포츠조선 김가을 기자]구보 다케후사(레알 소시에다드)의 상황이 심상치 않게 흘러가고 있다. 괜찮다고 하더니, 결국은 검사를 받는 모습이다.

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일본의 고고카라는 16일 '우려되는 것은 구보의 상태다. 왼 무릎을 다친 구보가 병원에 가서 검사 결과를 기다리는 상황'이라고 보도했다.

모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본 축구대표팀은 15일 오전 5시(이하 한국시각) 미국 댈러스의 댈러스 스타디움에서 열린 네덜란드와 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전에서 2대2로 비겼다.

경기 중 큰 누수가 있었다. '핵심' 구보가 부상으로 이탈한 것이다. 구보는 이날 3-4-2-1 포메이션의 측면 공격수로 선발 출격했다. 문제의 장면은 후반 27분 나왔다. 구보는 덴젤 덤프리스와 부딪쳐 왼무릎 근처를 다쳤다. 한 번 일어섰지만, 더 이상 뛸 수 없다는 판단이 나왔다. 그는 스스로 'X' 표시를 긋고 벤치로 물러났다. 그는 경기 뒤 휠체어를 타고 떠났다.

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초기엔 큰 문제가 되지 않을 수 있는 것으로 보였다. 일본 언론 닛칸스포츠는 구보가 외신의 질문에 스페인어로 "문제 없다고 생각한다. 무슨 일이 일어난 것인지 정말 모르겠다. 문제는 없다고 생각하지만 상황을 지켜보겠다"고 말한 것으로 전했다.

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기류가 바뀌었다. 고고카라는 '구보는 회복 훈련장에 모습을 드러내지 않고, 숙소에서 조정에 전념한 것으로 보인다. 구보의 상황에 대해 절망적이란 시각도 있고, 가벼운 부상이란 시각도 있다. 다만, 현재는 구보가 없는 상황에 대비해야 한다. 튀니지전에 패배한다면 일본은 한순간에 급격히 악화될 것이다. 그 점은 절대 피해야 한다'고 전했다. 이 매체에 따르면 구보는 현재 병원에서 검사 결과를 기다리는 것으로 보인다.

한편, 일본은 21일 오후 1시 멕시코 몬테레이의 에스타디오 몬테레이에서 튀니지와 조별리그 2차전을 치른다. 튀니지는 1차전에서 스웨덴에 1대5로 완패했다. 이후 사브리 라무쉬 감독과 결별하고 같은 프랑스 출신인 에르베 레나르 감독을 후임으로 선임하는 데 합의한 것으로 알려졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com