"'대충격' 당장 미국 떠나라니" '약체' 뉴질랜드와 '2-2' 비긴 것도 서러운데, 이란 '강제 퇴출'…'캡틴' 타레미 "모든 게 재앙", 감독 "억압 참담" 맹비난

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[스포츠조선 김성원 기자]우여곡절의 연속이다.

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이란이 악전고투 끝에 '약체'인 뉴질랜드와 아쉽게 비겼다. 이란은 16일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 LA 스타디움에서 열린 뉴질랜드와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 G조 1차전에서 2대2로 비겼다.

장군멍군이었다. 뉴질랜드가 먼저 포문을 열었다. 전반 7분 엘리자 저스트가 선제골을 터트렸다. 일격을 당한 이란은 거세게 몰아쳤고, 전반 32분 라민 레자에이안이 승부를 원점으로 돌리는 동점골을 작렬시켰다.

후반전 양상도 전반과 비슷했다. 뉴질랜드는 후반 9분 저스트가 멀티골을 완성하며 다시 리드를 잡았다. 저스트는 뉴질랜드 국가대표 최초로 월드컵 한 경기 멀티골을 기록하는 새 역사를 썼다. 저스트의 골은 모두 빅리그인 잉글랜드 프리미어리그의 노팅엄 포레스트에서 활약 중인 크리스 우드가 기록했다.

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이란은 무너지지 않았다. 10분 뒤 모하마드 모헤비가 두 번째 동점골을 터트렸다. 이란은 이후 공세를 이어갔지만, 역전에는 실패했다. 두 팀은 승점 1씩을 나눠 가졌다.

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미국과 이스라엘의 공습 이후 월드컵 보이콧도 고려했던 이란은 고심 끝에 월드컵 참가를 결정했다. 그러나 길은 험난했다. 당초 미국 애리조나주 투손에 베이스캠프를 차릴 예정이었다. 그러나 미국과의 관계가 껄끄러운 데다 안전 문제가 제기되면서 멕시코 티후아나로 변경했다.

이란 팬들의 경기장 티켓이 취소된 가운데 미국 입국을 위하 비자를 발급받기도 쉽지 않았다. 메흐디 타지 이란축구협회장을 비롯해 15명의 대표팀 관계자가 비자 발급이 거부됐다. 재신청 절차를 거쳐, 4명이 추가 승인됐다. 반면 타지 회장은 이란 혁명수비대와의 연관성을 이유로 입국이 다시 거부됐다.

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선수단과 일부 스태프만 LA행 비행기에 탔다. 미국 입국 후 사전 기자회견을 포함해 경기 하루 전 스케줄을 소화했다. 그러나 뉴질랜드전 직후 미국을 떠나야 했다.

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영국의 '더선'은 '이란대표팀 주장은 뉴질랜드전 직후 불과 몇 분 만에 미국을 떠나라는 명령을 받았다고 주장하며, 국제축구연맹(FIFA)의 무대응을 강하게 비판했다'고 보도했다.

아미르 갈레노에이 이란 월드컵대표팀 감독도 미국에서 선수들이 받은 대우를 강하게 비난하며, 자신들이 이번 대회에서 '가장 억압받는 팀'이라고 불만을 토해냈다.

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이란 월드컵대표팀의 주장 메흐디 타레미는 뉴질랜드전 후 "사실 모든 게 우리에게는 재앙과 같다. 내일 아침에 회복 훈련을 하고 티후아나로 떠나는 것이 원칙이지만 우리는 지금 당장 LA를 떠나야 한다. 그건 다음 경기를 준비해야 하는 우리는 물론 축구에도 좋지 않다"고 밝혔다.

그리고 "선수들과 스태프, 그리고 모든 사람들에게 엄청난 스트레스다. 우리는 그에 맞는 지원을 받지 못하고 있고, FIFA가 이보다 더 많은 도움을 줘야 한다고 생각한다"고 강조했다.

지아니 인판티노 FIFA 회장이 경기 후 이란 선수단 라커룸을 찾았다. 그는 "회장님이 그저 우리를 돕고 싶어 하시는 것 같았다. 이제 월드컵이 시작됐고, 우리를 도와줄 것"이라고 기대했다.

갈레노에이 감독도 "원래는 오늘 밤 여기 머물다가 내일 점심때 돌아가 예정이었는데, 왜 그런지는 모르겠고 아무런 설명도 듣지 못했다. 우리 팀은 월드컵 전체에서 가장 억압받는 팀"이라고 분노했다.

이란은 22일 같은 장소에서 벨기에와 조별리그 2차전을 치른다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com