'손흥민 스승' 포스테코글루 일본 저격 비판, 작심 발언 "위험 지나치게 피해, 처음부터 그렇게 했어야"

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[스포츠조선 김대식 기자]엔제 포스테코글루 전 토트넘 감독이 일본을 비판했다.

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일본 매체 더 월드는 18일(이하 한국시각) '일본은 네덜란드전에서 승점 1점을 획득했다. 그러나 그 경기 방식에는 비판적인 시선도 쏟아지고 있다. 과거 요코하마 F. 마리노스를 지휘했던 포스테코글루 감독은 영국 ITV 해설에서 일본의 경기 운영에 대해서 쓴소리를 했다'고 보도했다.

포스테코글루 감독은 유럽으로 진출하기 전에 일본에서 지도자 생활을 한 바 있다. 호주 국가대표팀에서 매우 성공적인 시간을 보낸 후 2018년부터 요코하마를 지휘했다. 공격적인 축구를 구사하면서 2019시즌에는 요코하마를 일본 J1리그 우승까지 해냈다. 일본을 누구보다 잘 아는 지도자였기에 이번 쓴소리에는 더 무게가 실렸다.

포스테코글루 감독은 경기 후 "일본이 실점한 뒤 보여준 퍼포먼스야말로 본래의 모습이었다. 공을 소유했을 때 더 적극적으로 전진했고 네덜란드에 문제를 안겼다. 처음부터 그렇게 했어야 했다"고 지적했다. 이어 "그들은 더 많은 것을 보여줄 수 있고, 더 용감해질 수 있다. 위험을 지나치게 피하고 있다"며 일본이 더 공격적으로 플레이했어야 했다고 주장했다.

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실제로 일본은 전반전 신중한 운영과 달리 후반전에는 완전히 달라진 모습을 보였다. 전반전에는 굉장히 소극적인 운영을 보였던 일본은 실점 후 더 경기력이 좋아졌다. 나카무라 게이토의 동점골로 흐름을 가져온 뒤, 막판 88분에는 코너킥 상황에서 오가와 고키의 슈팅이 카마다 다이치 맞고 굴절되며 극적인 무승부를 만들어냈다.

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물론 이를 두고 모리야스 하지메 일본 감독은 "끈질기게 그리고 침착하게 기회를 기다렸다"며 인내심을 갖고 경기를 운영하는 것이 게획이었다고 강조한 바 있다. 사실 일본이 네덜란드를 상대로 패배할 것으로 예상됐던 경기였기에 모리야스 감독의 선택은 어느 정도 성과를 거뒀다고 볼 수 있다.

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더 월드는 일본의 경기력을 칭찬한 폴 로빈슨의 발언도 소개했다. 잉글랜드 레전드 출신인 로빈슨은 "일본이 왜 다크호스로 불리는지 다시 한번 보여줬다"고 극찬했다.

더 월드는 '신중함을 유지하면서도 포스테코글루가 요구한 '용기'를 더욱 발휘할 수 있다면, 일본 대표팀은 이번 대회에서 더 큰 이변을 일으킬 가능성을 지니고 있다'고 언급했다.