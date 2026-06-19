이강인 몸통 박치기, 손흥민 대놓고 진로 방해...'이영표-박지성 분통' 눈 뜨고, 코 베인 태극전사, 남미 심판 '홈콜 우려' 현실로

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코 거친 플레이에 막히는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 돌파 시도하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국에겐 눈을 감았다. 멕시코가 쓰러지면 눈을 크게 떴다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열리는 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패배했다.

2차전이 조별리그 통과의 분수령이 될 수 있는 상황, 1차전 체코전에서 2대1 승리한 한국은 멕시코전에서도 전력을 쏟았다. 다만 이날 경기는 시작 전부터 우려의 시선이 있었다. 바로 주심이었다. 국제축구연맹(FIFA)은 대한민국과 멕시코의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 관장할 심판진으로 전원 남미 출신을 배정했다. 우루과이 출신 구스타보 테헤라가 주심을 맡고, 같은 우루과이 출신 카를로스 바레이로와 니콜라스 타란이 부심을 맡는다. 대기심과 예비 부심은 각각 콜롬비아 출신 안드레스 로하스, 알렉산더 구스만이 담당한다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 전반전 엘로우카드 받는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

보험설계사로 알려진 테헤라 주심은 2014년 우루과이축구협회에서 프로 심판으로 데뷔한 이후, 자국 리그에서 161번 주심을 맡았다. 2018년 국제심판 자격을 취득해 2019년 코파 수다메리카나 무대를 누볐다. 2020년 코파 리베르타도레스와 2025년 클럽월드컵에도 참여했다. 2023년 U-17 월드컵과 2025년 U-20 월드컵에도 참가했다. 이번 경기를 통해 월드컵에 데뷔했다. 깐깐한 판정의 주심으로 평가받았다. 테헤라 주심은 통산 344경기를 맡아 총 1733장의 옐로우카드와 44장의 레드카드를 꺼냈다.

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문제는 형평성이었다. 남미 심판진 선정에 축구팬들은 '형평성에 어긋난다' '공정한 경쟁에 위배된다'라고 목소리를 높였다. 멕시코는 남미가 아닌 북중미축구연맹에 속한 팀이지만, 남미 국가와 같은 스페인어를 모국어로 쓴다. 멕시코 코치, 선수들과 한국-멕시코전 심판진은 아무런 장애없이 의사소통을 할 수 있다. 반면 한국은 스페인어를 모국어처럼 구사하는 이강인과 포르투갈 출신 코치들을 제외하면 테헤라 주심을 비롯한 심판진과 원활하게 대화를 하기 어렵다. 일종의 핸디캡이다.

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한국이 불만을 제기했다고 주목했다. 멕시코의 아스 멕시코판은 '한국에서는 심판들이 우루과이 국적이라는 점을 고려할 때 , 강인 선수를 제외한 나머지 선수들이 스페인어를 구사하지 못하는 것이 언어 문제로 인해 어려움을 겪고 있다고 주장했다'며 '경기는 시작도 하기 전부터 심판 판정을 둘러싼 논란을 불러일으켰다'고 했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 상대 파울에 얼굴을 감싸쥐며 넘어지고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

우려는 경기 내에서 현실로 드러나고 말았다. 테헤라 주심은 경기 초반부터 한국의 경합 시도에 잦은 파울 선언을 했다. 전반 4분 이강인이 달려가는 상황에서 상대 미드필더 로모를 밟자 곧바로 경고를 꺼내들었다. 반대로 한국 선수들이 공을 소유한 상황에서 쓰러지면 좀처럼 휘슬을 불지 않았다. 전반 17분 이강인을 향한 상대의 강력한 충돌에도 테헤라 주심은 이를 외면했다. 이강인은 강한 충돌로 그라운드에 뒹굴었다.

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이해하기 어려운 결정들도 나왔다. 전반 22분에는 멕시코 수비수를 맞고 나간 공에도 멕시코의 공을 선언했다. 손흥민이 강하게 항의를 표하기도 했다. 이영표 KBS 해설위원도 "알 수 없는 판정"이라며 분통을 토했다. 전반 추가시간 2분에는 손흥민이 전진하는 경로를 수비가 작정하고 막았으나, 주심 보고도 무시했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 아쉬워하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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후반에도 상황은 다르지 않았다. 후반 2분 이강인을 향해 또 충돌이 일어났다. 주심은 이를 또 외면했다. 박지성 JTBC 해설위원 또한 "주심이 좀처럼 휘슬을 불지 않는다"고 지적했다.

주심은 한국의 파울에는 단호했다. 후반 13분 백승호가 구티에레스에게 태클을 가하자, 곧바로 경고를 꺼내들었다. 오현규가 상대 수비와 충돌을 하고 쓰러졌을 때는 고통을 호소했음에도 일어나라는 신호만 보냈다. 후반 28분 양현준이 상대 수비 스터드에 맞아 쓰러진 이후에도 경고는 없었다.

득점에 큰 영향을 주는 오심이 없었다는 점은 다행이었다. 다만 경기 중간마다 흐름을 끊는 판정들이 한국에는 웃을 수 없는 요소였다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com