'키패스 3회+크로스 성공률 100%' 최고의 활약→"멕시코전 이기려고 준비했는데" 분노...이강인, 이제 '에이스' 아닌 '기둥'

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 이강인이 아쉬움 가득한 표정으로 그라운드를 나서고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코에 0-1 패배한 축구대표팀 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 박찬준 기자]이강인(파리생제르맹)은 이제 대한민국의 기둥이다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵 대표팀은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다. 1차전에서 체코에 2대1로 이겼던 한국은 끝내 2차전 징크스를 넘지 못했다. 한국은 12번의 월드컵 2차전에서 4무8패로 한번도 이기지 못했다. 한국은 1승1패로 조 2위를 지키는데 만족해야 했다. 1위는 2승의 멕시코다.

이날 경기에서 승리했더라면 32강행을 확정지을 수 있었다. 앞서 열린 체코와 남아공의 경기는 1대1로 비겼다. 두 팀은 1무1패를 기록했다. 이번 대회는 승점에 이어 골득실이 아닌 승자승 결과로 순위를 나눈다. 멕시코를 잡는다면 남은 남아공전 결과에 상관없이 1위에 오른다. 이번 대회 첫 토너먼트 진출을 확정짓는 국가가 될 수 있었다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 슈팅하는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

하지만 실수 한번에 무너졌다. 시종 홈팀 멕시코를 괴롭혔지만, 후반 5분 김승규(FC도쿄)의 어이없는 플레이로 고개를 숙였다. 이기혁(강원)과 충돌하며 흐른 볼이 공교롭게도 루이스 로모(과달라하라)에 향했다. 로모가 밀어넣으며 이날 유일한 골이 나왔다. 한국은 월드컵서 멕시코를 만나 3번 모두 패하며, 멕시코 징크스도 깨지 못했다. 결국 남아공과의 최종전 결과에 모든 것을 걸어야 되는 벼랑 끝 상황에 놓였다. 비기기만 해도 2위를 확정짓지만, 질 경우에는 멕시코-체코전 결과를 봐야 한다.

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이강인은 이날도 최고의 활약을 펼쳤다. 오른쪽 날개로 선발 출전한 이강인은 시종 날카로운 플레이로 공격을 이끌었다. 경기 전 하비에르 아기레 감독은 "아들 같은 이강인을 잘 알고 있다. 그가 볼을 잡지 못하게 막을 것"이라고 선언했다. 그의 말대로 멕시코 선수들은 이강인에 대한 육탄방어에 나섰다. 이강인은 상대 몸싸움에 여러차례 쓰러졌다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 리라와 신경전을 벌이고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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그럼에도 이강인의 플레이는 흔들리지 않았다. 좋은 찬스는 어김없이 이강인의 발끝에서 나왔다. 전반 16분 뛰어드는 손흥민(LA FC)를 향해 절묘한 패스를 찔렀다. 손흥민이 골키퍼를 넘기는 로빙슈팅을 시도했지만, 골라인을 넘기 직전 멕시코 수비가 걷어냈다. 29분에는 이재성(마인츠)을 향해 감각적인 로빙패스를 연결했지만, 이재성의 슈팅은 아쉽게도 몸에 막혔다.

이강인의 위치는 없었다. 그는 그라운드 전체를 누비며 경기에 관여했다. 기록이 말해준다. 키패스 3회를 기록했고 크로스 시도 3회를 모두 성공시켰다. 공격적인 패스를 뿌리는 가운데서도 성공률은 88%에 달했다. 이날 이강인은 슈팅 2회, 드리블 성공 2회(시도 3회), 피파울 1회, 그라운드 경합 승리 4회(시도 7회), 공중 경합 승리 1회(시도 1회) 등도 기록했다. 체코전에서 100%의 패스 성공률과 5번의 드리블을 성공시키며 주목을 받은 이강인은 멕시코전에서도 번뜩였다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 전반전 엘로우카드 받는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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하지만 만족은 없었다. 그는 패배에 분노한 모습이었다. 경기 뒤 굳은 표정을 짓던 이강인은 방송 인터뷰를 통해 "승리하려고 준비했는데 패배했다. 다음 경기를 잘 준비해야 겠다. 이미 경기는 지났다. 다음 경기 잘 준비해서 꼭 승리하겠다"고 각오를 다졌다. 결국 이강인이 해줘야 대한민국이 산다. 그런 의미에서 이날 이강인의 분노는 다음 경기를 기대케 한다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com