'악몽 같은 2차전' 죽음의 조 日 걱정 폭발, 모리야스 감독 "가능하면 이기고 싶지만…아픈 경험 살려 전력 다하겠다"

사진=AFP 연합뉴스

사진=REUTERS 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]일본이 '벼랑 끝' 튀니지와 격돌한다.

Advertisement

모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본이 21일 오후 1시(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이의 에스타디오 몬테레이에서 튀니지와 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 2차전을 치른다.

일본은 첫 경기에서 네덜란드와 붙어 2대2로 비겼다. 일본은 상대에 두 차례나 리드를 허용했지만, 기어코 2대2 동점으로 경기를 마쳤다. 순위 싸움에 불이 붙었다. F조 1차전 결과 1위 스웨덴(승점 3·골득실차 +4), 그 밑에 일본과 네덜란드(이상 승점 1)가 자리하고 있다.

변수가 즐비하다. 일본은 네덜란드전에서 '공격 핵심' 구보 다케후사(레알 마요르카)를 부상으로 잃었다. 튀니지와의 경기엔 완전 제외하는 것으로 전해졌다. 외부 변수도 있다. 튀니지의 사령탑이 바뀌었다. 튀니지는 1차전에서 스웨덴에 1대5로 완패했다. 튀니지축구협회는 사브리 라무쉬 감독을 경질하고 에르베 레나르 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 레나르 감독은 지난 4월까지 사우디아라비아를 이끌었다. 일본을 상대로 1승1무1패를 기록했다.

사진=REUTERS 연합뉴스

Advertisement

모리야스 감독은 경기 전 공식 기자회견에서 "상대보다 강한 마음으로 전진할 준비가 필요하다"고 말했다.

Advertisement

일본 언론 니혼TV는 '모리야스 감독이 튀니지 새 사령탑이 팀에 가져올 변화를 경계했다. 그는 악몽 같은 2차전 준비를 밝혔다'고 보도했다.

모리야스 감독은 "네덜란드전에서는 선수들이 매우 좋은 경기력을 보여줬다. 끝까지 끈질기게 싸워 승점 1점을 챙겼다. 이번 월드컵을 앞두고 팀이 큰 목표를 세우고 싸우는 모습을 보였다. 그러나 튀니지와의 경기를 앞두고 상대 사령탑이 바뀌었다. 튀니지도 죽도록 1차전 패배를 만회해 토너먼트 진출을 위해 싸울 것으로 생각한다. 수동적이지 않고, 상대보다 강한 마음으로 전진할 준비가 필요하다"고 말했다.

Advertisement

그는 튀니지전 새 사령탑에 대해 "가능하면 이기고 싶다. 하지만 스웨덴전의 튀니지는 아닐 것이다. 레나르 감독이 선수들의 장점을 끌어내고 발견해서 선수들에게 적용하고 있다고 생각한다. 레나르 감독의 뜨거운 열정이 전달되는 소통을 하고 있다고 생각한다. 전혀 다른 팀과 맞서 싸울 각오를 하고 있다"고 말했다.

Advertisement

이어 "2022년 카타르 때와 같은 상황은 아니지만, 첫 경기에서 세계 최고라 불리는 강팀과 붙어 좋은 경기를 했다. 2차전을 앞둔 상황은 동일하다. 지난번의 아픈 경험을, 그 경험을 살릴 수 있도록 전력을 다하겠다"고 다짐했다. 일본은 카타르월드컵 조별리그 1차전에서 독일을 2대1로 잡았다. 그러나 2차전에서 코스타리카에 0대1로 패했다. 최종전에서 스페인을 2대1로 잡고 토너먼트에 합류했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com