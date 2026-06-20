韓 대표팀도 주의! '월드컵 1호 '입 가리고 말하면 퇴장' 나왔다...VAR 확인 후 곧바로 레드카드

AP연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]얄짤없다. 행위가 확인되면 바로 레드카드를 꺼내든다.

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파라과이는 20일(한국시각) 미국 캘리포니아주 산타클라라 샌프란시스코 베이 아레아 스타디움에서 열린 튀르키예와의 2026년 북중미월드컵 D조 2차전에서 1대0으로 승리했다. 이날 경기는 파라과이는 전반 2분 만에 터진 마티아스 갈라르사의 득점을 끝까지 지키며 승리의 미소를 지었다.

다만 화제를 모은 것은 결과보다도 퇴장이었다. 뜻밖의 규정으로 퇴장이 나왔다. 전반 추가시간 튀르키예와 파라과이 선수들이 파울로 신경전을 벌이는 상황, 알미론이 상대 선수 앞에서 입을 가리고 말을 했다. 이번 월드컵을 앞두고 상대 선수와 대치하는 상황에서 입을 가리는 선수는 퇴장을 받을 수 있도록 하는 경기규칙 개정안을 만장일치로 승인됐다. 버릇처럼 입을 가린 알미론은 퇴장을 피하지 못했다.

사진=X 캡처

해당 규정은 지난 2월 열린 벤피카와 레알 마드리드의 유럽챔피언스리그 경기가 도화선이었다. 벤피카의 윙어 잔루카 프레스티아니가 경기 중 레알 마드리드의 비니시우스 주니오르와 언쟁을 벌이다 유니폼으로 입을 가렸다. 프레스티아니는 인종차별적 발언 혐의로 1경기 출전 정지 징계를 받았다. 그러나 유럽축구연맹(UEFA) 조사 결과, 프레스티아니는 동성애 혐오 행위로 유죄 판결을 받고 6경기 출장 정지 처분을 받았다. 그중 3경기는 유예됐다.

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UEFA는 프레스티아니가 문제의 발언을 할 때 유니폼으로 입을 가려 인종차별 발언을 한 점을 입증하는 데에 어려움을 겪은 것으로 알려졌다. 이 문제는 웨일스에서 열린 IFAB 연례 총회에서 이미 논의됐다. 회원국들은 밴쿠버에서 열리는 FIFA 평의회에 앞서 합의했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코 선수들과 이야기 나누는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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이른바 '비니시우스 규정'은 인종차별 근절 조치의 일환이다. 잔니 인판티노 FIFA 회장은 "선수가 입을 가리고 인종차별적인 발언을 한다면, 당연히 퇴장당해야 한다"면서 "숨길 게 없다면, 말할 때 입을 가리지 않는다. 해서는 안 될 말을 했을 것이라는 추정이 있어야 한다. 그게 전부다. 아주 간단하다"고 지지했다.

손흥민, 김민재 등 유럽 주요 리그에서 활약하는 선수들은 상대팀 선수와 대화할 때 입을 손으로 가리고 대화하는 장면이 종종 목격됐다. 언쟁이 아닌 상황이 아니라면 크게 상관이 없지만 조심해서 나쁠 건 없다. 이강인은 지난 멕시코전 당시 상대 선수와 충돌하며 언쟁할 당시 입을 가리지 않고, 도리어 그만 떠들라는 식의 제스처를 보이기도 했다. 태극전사들도 주의해야 할 규정이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com