"손흥민 장점, 결국 마무리를 짓는 능력!" '韓 축구 레전드' SON 같이 뛰어본 선배, 박지성의 굳은 믿음

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 훈련장을 찾은 박지성 해설위원이 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 공을 뺏긴 뒤 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김가을 기자]박지성 JTBC 해설위원이 '캡틴' 손흥민(LA FC)에 대한 믿음을 드러냈다.

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대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기를 치른다. 한국은 앞선 두 경기에서 1승1패(승점 3)를 기록하며 A조 2위에 이름을 올렸다. 2차전에서 멕시코에 0대1로 패해 조 1위 자리는 놓쳤다. 운명은 최종전에서 결정된다.

박 위원은 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 대표팀 훈련장인 에스타디오 우니베르시타오에서 "우리가 준비를 잘한다면 남아공전 승리를 통해 32강에 진출할 수 있다고 생각한다. 우리가 선제골은 넣은 경기가 없어서 선수들이 상당히 피로함을 느꼈을 것이다. 선제골은 넣으면 상당히 유리한 위치에서 경기를 할 수 있고 좋은 플레이가 나올 수 있다고 생각한다. 수비적으로 무실점을 하는 것이 상당히 좋을 거라고 생각한다"고 말했다.

선제골을 위해선 공격진의 역할이 중요하다. 그는 특히 손흥민에 대해 "손흥민과 같이 뛰어본 선배로서 아쉬운 부분이 있다. 만약 선수를 일찍 빼서 결과를 냈다면 감독을 칭찬할 것이다. 반대로 결과가 안좋으면 감독이 질타를 받아들여야 한다. 결과에 대해 받아들여야 하는 것도 감독이다. 개인적으론 아쉽다. 손흥민이 갖고 있는 결정력이 있고, 손흥민에게 맞는 공간이나 공격 작업을 보여줬다면 더 좋은 모습을 보여줄 수 있지 않을까 싶다"고 말했다.

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이어 "손흥민이 침투하는 장면이 많이 보였지만, 패스가 이뤄지지 않았다. 전방 침투를 많이 하면 아무래도 체력 소모가 심할 수밖에 없다. 손흥민이 필요한 시기에 필요한 때 힘을 발휘하지 못할 수 있다. 손흥민의 장점은 결국 마무리를 짓는 능력이다. 얼마나 공간을 만들어주고, 어떤 패스를 연결해줘야 할지에 대한 고민이 필요하다. 적절하게 그런 부분을 조율해야 할 것 같다"고 했다.

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 훈련장을 찾은 박지성 해설위원이 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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한편, 박 위원은 남아공에 대해 "개개인이 힘, 기술, 스피드를 갖추고 있지만, 전체적으로 우리 전력이 높다고 생각한다. 우리가 준비한대로 보여주고 우리 모습을 보여준다면 충분히 승리 가능성이 높다고 생각한다"며 "양 사이드 공격이 상당히 빠르다. 윙어뿐 아니라 풀백도 높은 위치까지 올라온다. 사이드 공격을 얼마나 효과적으로 막느냐가 중요하다. 남아공은 빌드업 플레이를 많이 하는데, (전방)압박을 당했을 때 실점하는 장면을 지속적으로 보여준다. 실수를 유발하는 게 중요하다. 그런 것이 결과를 바꿔놓을 수 있다"고 분석했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com