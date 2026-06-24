[오피셜]정몽규 KFA 회장 직접 나섰다! 홍명보호 북중미월드컵 중계, 문제 없이 진행 'FIFA 공식 확인'

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 오현규와 김승규, 김민재가 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기장 찾은 정몽규 대한축구협회장, 차범근 전 감독. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]논란의 중심에 있던 2026년 북중미월드컵 중계가 중단 없이 방송될 예정이다.

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대한축구협회는 24일 '정몽규 대한축구협회장께서 최근 마티아스 그라프스트롬 국제축구연맹(FIFA) 사무총장과 통화를 통해 상황을 직접 점검했다. 한국내 축구 팬들이 월드컵을 문제 없이 즐길 수 있도록 FIFA의 협조를 요청했다. 그 결과 FIFA에서 모든 경기를 한국 내 중계권사가 이상없이 예정대로 중계할 수 있다는 답을 수신했다. 이에 따라 대한민국팀의 토너먼트 경기는 물론 월드컵 대회의 모든 경기가 국내 예정대로 중계될 예정'이라고 발표했다.

대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 조별리그 A조 최종전을 치른다. 1승1패(승점 3)를 기록 중인 홍명보호는 남아공전에서 비기기만 해도 A조 2위로 32강에 진출할 수 있다. 그러나 한국이 32강에 진출해도 JTBC의 중계권료 일부 미납으로 보지 못 할 수 있다는 우려가 제기됐다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 지켜보는 홍명보 감독의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

중앙그룹은 JTBC가 지난 12일 총 206억원 규모의 유동화차입금을 만기 상환하지 못하자, 이틀 뒤인 14일 중앙홀딩스-콘텐트리중앙-중앙피앤아이-메가박스중앙이 잇따라 회생절차 개시를 신청했다. 15일엔 JTBC도 회생 신청을 냈다. 팬들이 중계 여부에 대해 불안함을 가진 이유다.

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이에 JTBC는 24일 '현재 진행 중인 북중미월드컵 결승전까지 모두 차질 없이 중계한다. 대한민국 대표팀의 경기는 물론 토너먼트의 마지막까지 월드컵 현장을 생생하게 전해드릴 예정이니, 잘못된 정보에 착오 없으시기 바란다'고 했다.

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몬테레이(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com