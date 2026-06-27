'韓 최초 혼혈' 옌스 獨 매체 집중 조명! "32강 진출 간절히 원할 것"…현재 8위 한국 대표팀 '벼랑 끝 몰렸다'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 옌스 카스트로프의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 강우진 기자]독일 매체가 대한민국 국가대표 선수 옌스 카스트로프를 조명했다. 카스트로프는 한국 축구 역사상 처음으로 월드컵 무대를 밟은 혼혈 선수다.

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독일 빌트는 27일(한국시각) 2026 북중미 월드컵을 앞두고 진행된 카스트로프의 인터뷰를 전하면서 한국의 현재 상황을 설명했다.

대회에 앞서 카스트로프는 월드컵에 대한 기대를 갖고 빌트와 인터뷰를 진행했다.

카스트로프는 "월드컵에는 쉬운 경기는 없고, 참가한 팀들 모두 높은 수준을 보인다"며 "우리 한국도 마찬가지이며, 조별리그는 정말 큰 도전이 될 것이지만 우리의 분명한 목표는 다음 라운드에 진출하는 것"이라고 말했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 옌스 카스트로프가 패스를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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카스트로프의 바람과는 달리 한국 팀은 쉽지 않은 조별리그를 치렀다. 한국은 체코를 상대로 2-1승리를 거두며 산뜻한 출발을 알렸지만, 멕시코에게 0-1로 패하면서 제동이 걸렸다. 약체로 평가받던 남아프리카공화국에게까지 연달아 패하면서 다음 라운드 진출이 무산될 위기에 있다. 다른 조들의 경기가 모두 끝난 후에야 32강 토너먼트 진출 여부가 나온다. 한국은 승점 3점(골득실 -1)로 12개 조의 3위 팀 중에서 8위에 올라 있다. 8위까지 다음 라운드 진출이 가능한 만큼 벼랑 끝에 몰려있다고 볼 수 있다.

22일(한국시각) 대한민국 월드컵대표팀이 2026 북중미 월드컵 남아공과의 경기를 위해 멕시코 몬테레이에 입성했다. 대표팀 숙소로 들어서는 옌스 카스트로프와 윤기욱의 모습. 몬테레이(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.22/

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매체는 카스트로프가 조별리그에서 많은 출전 시간을 갖지 못한 것에 대한 아쉬움을 드러냈다.

빌트는 '이는 카스트로에게 매우 뼈아픈 일이 될 것'이라며 '그는 월드컵을 앞두고 분데스리가에서 최고의 컨디션을 보여줬기 때문'이라고 전했다.

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카스트로프는 체코전과 멕시코전에서 모두 결장했다. 남아프리카공화국전에서 마침내 월드컵 데뷔전을 치렀지만, 기뻐할 수 없었다. 카스트로프는 후반 시작과 함께 교체 투입됐지만, 한국팀은 후반 18분 실점하고 말았다. 공교롭게도 타펠로 마세코의 슈팅이 카스트로프의 다리 사이를 통과하면서 득점이 됐다.

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매체는 '이제 카스트로프는 한국이 조 3위 팀 중 상위 8개 팀 안에 남기를 바라고 있다'며 '그리고 자신의 월드컵 모험이 32강전에서도 계속 이어지기를 희망하고 있다'고 했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com