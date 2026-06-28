"일본 선수들, 브라질 충격에 빠뜨릴 것" 한일 월드컵 감독까지 '엄지척'…아시아 넘어 세계적 강호→"몇 년간 엄청난 전술적 발전"

모리야스 하지메 일본 축구 대표팀 감독. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]2026 북중미 월드컵은 아시아 최강 일본의 발전을 확실히 확인할 수 있는 무대다. 일본은 32강 토너먼트에서 브라질을 상대하지만, 일본이 이긴다고 해서 큰 반전은 아니다. 그만큼 일본의 전력은 세계적으로 훌륭한 평가를 받고 있다.

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일본 '재팬 투데이'는 27일(한국시각) '일본 선수들은 월드컵 32강에서 브라질을 충격에 빠뜨릴 수 있다고 믿고 있다'며 '필리프 트루시에 전 일본 대표팀 감독은 이것이 일본이 이뤄낸 발전에 대한 적절한 보상이라고 생각한다'고 보도했다.

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트루시에 감독은 2002년 FIFA(국제축구연맹) 월드컵 당시 일본 대표팀을 16강으로 이끌었다. 일본은 이후 한 번도 월드컵 본선 진출을 놓친 적이 없다. 이번 월드컵에서는 첫 경기부터 강호 네덜란드와 무승부를 거두는 저력을 보였다. 일본은 F조 2위로 32강 토너먼트에 진출했으며 브라질과 맞붙는다.

브라질은 전통의 강호지만, 일본의 자신감이 무섭다. 트루시에는 일본의 자신감이 정당하다고 보고 있다.

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트루시에는 "일본은 자신감을 가지고 있고, 재능도 있다"며 "지난 몇 년 동안 전술적으로 엄청난 발전을 이뤘고, 유럽의 강한 팀에서 뛰는 경험 많은 선수들도 많이 보유하고 있다"고 설명했다.

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또 트루시에는 "물론 브라질에는 환상적인 선수들이 있고, 표면적으로는 그들이 우승 후보다"면서도 "하지만 일본이 공략할 수 있는 약점도 있다"고 전했다.

물론 트루시에도 일본이 이번 대회에서 우승을 거둘 것으로 예상하지는 않았다. 그러나 역대 최고의 성적을 가능성은 충분히 있다는 분석이다.

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그는 "현실적으로 말하면, 토너먼트 단계에 들어갔을 때 5경기를 연속으로 이기기에는 벤치의 뎁스가 조금 부족하다고 생각한다"며 "그러기 위해서는 개인적인 기량에서 더 발전해야 한다"고 주장했다. 이어 "유럽에서 뛰는 선수들이 더 좋은 클럽에서 활약해야 한다는 뜻이다"며 "만약 선수들이 개인적인 야망을 갖고 있다면, 더 강한 스쿼드를 갖게 될 것"이라고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com