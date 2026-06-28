[현장 일문일답]"죄송합니다" '충격' 탈락 위기…김진규 사과 "(토너먼트 간다면) '대가리' 박고 '미친놈'처럼 뛰겠다"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 수비를 펼치는 김진규. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

Advertisement

Advertisement

[사포판(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]"한 번 더 기회가 주어진다면 '대가리' 박고, '미친놈'처럼 뛰겠다."

Advertisement

김진규(전북 현대)가 월드컵 '한 경기'에 대한 간절한 마음을 드러냈다. 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 대한민국은 28일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에서 훈련을 진행했다.

상황은 좋지 않다. 한국은 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조에서 1승2패(승점 3)를 기록하며 최종 3위에 랭크됐다. 무한 기다림의 시간이다. 한국은 각 조 1, 2위에 주어지는 32강 직행권을 얻지 못했다. 3위 와일드 카드를 노려야 하는 상황이다.

훈련 전 공식 기자회견에 나선 김진규는 "첫 경기 이기고 유리한 상황에서 2, 3차전 준비를 했다. 결과를 가지고 올 수 있었던 경기들이라 생각이 들었다. 아쉽게 결과를 가지고 오지 못한 부분에 있어서 특히 2차전 경기는 충분히 우리가 승점을 딸 수 있었다고 생각했다. 2차전이 가장 아쉽다고 생각한다"고 말했다.

Advertisement

아직 끝은 아니다. '경우의 수'가 남아있다. 28일 열리는 경기 J조에서는 나란히 승점 3(1승1패)을 기록 중인 오스트리아(3득점 3실점)와 알제리(2득점 4실점)가 붙는다. 오스트리아가 승리하거나 알제리가 두 골 차 이상 이기면 조 3위가 한국의 아래에 놓인다. K조에서는 3위 콩고민주공화국(1무1패)이 4위 우즈베키스탄(2패)에 승리하지 못해야 한다. 우즈베키스탄이 이기면 승점 3으로 조 3위가 되지만 현재 1골-8실점(골득실차 -7)이라 6골 차 이상 대승해야 한국을 다득점에서 앞설 수 있다. 마지막 L조에서는 2위 가나(1승1무)가 3위 크로아티아(1승1패)를 상대로 승리해야 한국이 조 3위 싸움에서 웃는다.

Advertisement

김진규는 "예선 세 경기는 보장된 세 경기라고 생각한다. 32강전은 우리가 집에 갈 수도 있고, 할 수도 있는 벼랑 끝에 서 있다 주어진 한 경기라고 생각한다. 32강 기회가 주어진다면 모두가 '대가리'박고 '미친놈'처럼, 다시는 3차전처럼 무기력한 모습 보이지 않도록 준비하고 멘탈적인 부분까지 다시 한번 되돌아보고 훈련 때부터 더 잘 준비해야 할 것 같다"고 이를 악물었다.

다음은 김진규와의 일문일답.

Advertisement

사포판(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

16일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 손흥민, 옌스 크스트로프, 김진규가 훈련을 펼치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.16/

Advertisement

- 월드컵 돌아보면 아쉬운 점.

첫 경기 이기고 유리한 상황에서 2, 3차전 준비를 했다. 결과를 가지고 올 수 있었던 경기들이라 생각이 들었다. 아쉽게 결과를 가지고 오지 못한 부분에 있어서 특히 2차전 경기는 충분히 우리가 승점을 딸 수 있었다고 생각했다. 2차전이 가장 아쉽다고 생각한다.

- 팀 분위기.

경기가 정말 잘 될 때도 있고, 안 될 때도 있다고 생각한다. 생각지도 못한 실수로 역습을 맞고 하다 보면 경험이 많더라도 경기 중에 심리적으로 컨트롤 하는 게 쉽지 않다고 생각한다. 사소한 실수로 카운터를 맞고, 무더운 날씨 속에서 그런 상황이 자주 일어나다 보니까 여러 부분에서 힘들지 않았나 생각한다.

- 다 같이 모여서 경기 보나.

다 같이 경기를 보지는 않는다. 그냥 각자 보는 사람도 있고, 아니면 친한 사람들끼리 모여서 간절한 마음으로 모두가 다른 팀 경기를 보고 있다.

- 월드컵의 의미

처음 월드컵에 출전하게 됐다. 첫 경기 때 엄청 실감이 났다. 지금까지 축구를 해왔던 순간이 생각이 났다. 정말 이 무대는 특별하다는 생각과 감정이 왔던 것 같다. 정말 첫 월드컵이 잘 됐으면 좋겠다고 생각했는데 지금 이런 상황에 놓여있어서 많이 아쉽다. 팬들께 죄송하다. 그렇게 생각한다.

- 3차전 뒤 어떤 얘기를 나눴나.

오히려 어떤 말을 나누기보다 정말 침묵의 시간이 길었던 것 같다. 모두가 원하지 않았던 결과와 상황이 일어났다. 누구하나 쉽게 말을 하지 못했었던 것 같다. 시간이 지나고 하루가 지나고 이틀이 지나고 하면서 조금씩 얘기도 하고 다른 팀 결과에 대해 얘기를 하고 있는 중이다.

- 한 경기 더 뛸 기회가 주어질 수도 있다.

예선 세 경기는 보장된 세 경기라고 생각한다. 32강전은 우리가 집에 갈 수도 있고, 할 수도 있는 벼랑 끝에 서 있다 주어진 한 경기라고 생각한다. 32강 기회가 주어진다면 모두가 '대가리'박고 '미친놈'처럼, 다시는 3차전처럼 무기력한 모습 보이지 않도록 준비하고 멘탈적인 부분까지 다시 한번 되돌아보고 훈련 때부터 더 잘 준비해야 할 것 같다.

- 월드컵에서 배운 것?

아직 대회 중이다. 어떤 부분이 성장하고, 느끼지 못하겠지만 끝나고 다시 소속팀팀으로 돌아가서 여러 경기를 하다보면 그래도 큰 대회를 치름으로서 좀 축구를 보는 눈이나 그런 것이 한 단계 올라가지 않을까 생각한다.

- 감독님과 미팅한 것?

결과에 대해선 감독님 책임이고, 우리가 할 수 있는 것이 다른 팀 결과를 지켜볼 수밖에 없기 때문에 훈련 잘 하고 남은 경기들 잘 치르고, 기다려보자고 간단하게 말씀 하셨다.