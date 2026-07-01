[오피셜]멕시코-에콰도르 32강전, 악천후로 지연 '11시 킥오프'

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[스포츠조선 박찬준 기자]멕시코와 에콰도르의 32강전이 악천후로 지연되고 있다.

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국제축구연맹(FIFA)은 1일(이하 한국시각) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 펼쳐지는 멕시코와 에콰도르의 2026년 북중미월드컵 32강전을 한 시간 늦게 킥오프 한다고 발표했다. 낙뢰 때문이다. 이날 경기장에는 2시간 전부터 먹구름이 몰려들었고, 킥오프 1시간 전부터 낙뢰가 내리쳐 선수들이 워밍업을 하지 못했다.

결국 FIFA는 당초 오전 10시 열릴 예정이던 이날 경기를 오전 11시로 연기했다. 이번 월드컵에서 날씨로 경기가 지연된 건 지난달 23일 프랑스와 이라크의 조별리그 경기 이후 이번이 두 번째다. FIFA는 경기장 주변 약 12.9㎞ 이내에서 뇌우가 감지될 경우 경기를 지연하고 관중석을 비워야 한다고 규정하고 있다.

멕시코는 A조 1위, 에콰도르는 E조 3위로 32강에 올랐다. 멕시코는 남아공, 한국, 체코를 연파했다. 한국을 상대로 1대0 승리를 거두며 가장 먼저 32강행을 확정지었다. 유일한 3연승, 무실점팀이다. 에콰도르는 1승1무1패로 조별리그를 통과했다. 최종전에서 독일을 제압하며 막차를 탔다.

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멕시코는 4-3-3 카드를 꺼냈다. 라울 히메네스를 축으로 좌우에 훌리안 퀴뇨네스와 로베르토 알바라도가 섰다. 허리진에는 에릭 리라를 축으로 루이스 로모, 힐베르토 모라가 포진했다. 헤수스 가야르도-요한 바스케스-세사르 몬테스-호르헤 산체스가 포백을 이뤘다. 라울 랑헬이 골키퍼 장갑을 꼈다.

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에콰도르는 4-4-2로 맞섰다. 에네르 발렌시아와 곤살로 플라타가 투톱을 꾸렸다. 좌우에 닐손 앙굴로와 존 예보아가, 중원에 페드로 비테와 모이세스 카이세도가 자리했다. 피에로 잉카피에-윌리안 파초-조엘 오르도녜스-알란 프랑코가 수비진을 꾸렸다. 에르난 갈린데스가 골문을 지켰다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com