"김민재 탐욕스러워" 독설가 투헬 또또 일본은 극찬 "일본-브라질전 수준 8강 이상"

로이터연합뉴스

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한국인들에게 독설가로 유명한 명장 토마스 투헬이 일본을 높이 평가했다.

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투헬 감독이 잉글랜드는 2일(한국시각) 미국 조지아주 아탈란타 스타디움에서 콩고민주공화국과 2026년 북중미월드컵 32강을 치른다. 잉글랜드는 승리하면 16강에서 '개최국' 멕시코와 대결한다.

이변 경기를 앞두고 투헬 감독은 토너먼트의 본질을 굉장히 강조했다. 패배는 곧 탈락이라는 점이었다. 동시에 그는 일본이 브라질과의 32강과의 경기에서 보여준 경기력을 높이 평가했다.

그는 '이게 토너먼트 축구의 본질이다. 네덜란드와 모로코의 경기는 8강이나 준결승이라고 해도 이상하지 않은 경기였고, 브라질과 일본의 경기도 두 팀의 전력을 생각하면 분명 8강 수준의 경기였다"고 했다. 투헬 감독은 지난 3월 일본과의 A매치 평가전을 앞두고 있었을 때도 일본을 칭찬한 적이 있다.

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당시 그는 "일본 상대로 압박하는 건 매우 어렵다. 높은 위치에서 공을 다시 가져오려면, 평소보다 더 지능적으로 플레이해야 한다. 압박에 완전히 몰입해야 성과를 낼 수 있다"며 칭찬했다.

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이렇게만 보면 투헬 감독이 굉장히 칭찬에 능한 인물처럼 보이지만 사실 그는 독설가로 유명하다. 바이에른 뮌헨을 이끌던 시절에는 김민재를 향해 공개적으로 독설을 퍼부어 논란이 된 적이 있다.

2023~2024시즌 유럽챔피언스리그 4강 1차전에서 레알 마드리드와 만났을 때 김민재가 아쉬운 판단으로 실점을 허용한 적이 있다. 경기 후 투헬 감독은 "김민재는 두 번이나 욕심이 과했다. 첫 실점에서 비니시우스를 향한 김민재의 움직임은 너무 빨라서 크로스 패스에 걸렸다. 김민재는 너무 공격적으로 행동했다. 두 번째 실점에서도 김민재의 실수가 나왔다"며 김민재만 나무랐다, 그 시즌 후 투헬 감독은 바이에른과 결별하고 말았다.

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김민재를 떠난 투헬 감독은 잉글랜드를 이끌고 있는 중이다. 해리 케인과 주드 벨링엄, 데클란 라이스 등 슈퍼스타를 앞세운 잉글랜드는 대회 우승에 도전하는 중이다. 투헬 감독은 토너먼트의 중요성을 연이어 강조했다.

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32강 상대가 약체로 꼽히는 콩고민주공화국이지만 투헬 감독은 절대로 방심해서는 안된다고 했다. 그는 "세계 축구는 전체적으로 수준이 매우 높아졌다. 모든 팀이 조직적으로 잘 훈련돼 있고, 수비 수준도 최고 수준이며, 철저하게 준비돼 있다. 어떤 팀이든 상대를 무너뜨리기가 쉽지 않다"고 말했다.

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이어 그는 "지금까지 32강에서 치러진 경기들은 아주 분명한 메시지를 보여주고 있다. 승부는 정말 작은 차이에서 갈린다. 개인적으로는 그런 사실이 저를 더 불안하게 만드는 것이 아니라 오히려 더 차분하게 만들어 준다. 그게 바로 토너먼트 축구의 현실이기 때문이다. 이번 경기에서 자만심은 단 1%도 없다"고 말했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com