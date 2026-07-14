'韓 축구 초대형 경사' 대한민국 미래 배준호, '1조 7800억' 한국계 女 만수르 품에 안기나...'프랑스 명문' 리옹 이적 동의

사진=아우나 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국의 미래 배준호가 올림피크 리옹과 연결되고 있다.

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프랑스 풋 메르카토에서 일하며 프랑스 축구 정보에 능통한 산티 아우나 기자는 14일(한국시각) 독점 보도라며 "올림피크 리옹(OL)이 스토크 시티의 미드필더 배준호를 노리고 있다. 모든 당사자 간의 협상이 진행 중인 가운데, 이 대한민국 국가대표 선수는 리옹 합류에 이미 청신호를 켰다"고 전했다.

배준호는 2022년 대전하나시티즌에 입단하며 프로 무대에 데뷔했다. 이듬해인 2023년 K리그1에서 착실히 출전 시간을 쌓은 그는 같은 해 아르헨티나에서 열린 20세 이하(U-20) 월드컵에서 진가를 드러냈다. 한국의 4강 진출을 이끌었고, 대회 기간 국제 축구계에 자신의 이름을 각인시켰다.

U-20 월드컵 이후 몸값이 급등한 배준호는 그해 8월 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 스토크시티로 전격 이적했다. K리그에서 잉글랜드 무대로 직행한 셈이었다. 우려와 달리 그는 곧바로 유럽 무대에 연착륙했다. 2023~2024시즌 38경기에 출전해 2골 5도움을 기록하며 구단 선정 '올해의 선수'에 오르는 등 강등 위기의 팀을 지탱하는 핵심 자원으로 자리매김했다. 이후에도 꾸준히 주전급으로 뛰며 2025~2026 시즌에는 45경기 출전으로 활약을 이어갔다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사를 하는 배준호의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이 같은 성장을 기반으로 국가대표팀에도 데뷔했다. 눈에 정확히 포착됐다. 2024년 5월 처음 성인 대표팀에 발탁된 배준호는 6월 싱가포르전에서 교체 투입 9분 만에 데뷔골을 터뜨리며 강렬한 신고식을 치렀다. 이후 좌우 측면을 오가는 멀티 자원으로 홍명보호의 전술적 핵심 옵션이 됐고, 2026년 5월 발표된 북중미 월드컵 최종 26인 명단에 이름을 올리며 생애 첫 월드컵 본선 무대를 밟게 됐다. 대회 전 부상으로 월드컵을 뛰지는 못했지만 배준호는 분명히 한국 축구의 미래다.

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스토크에서의 미래를 고민하던 배준호는 리옹 이적에 관심이 있는 것으로 보인다. 아우나 기자는 '다재다능한 멀티 플레이어인 그는 왼쪽 측면 공격수로도 뛸 수 있다. 2027년 6월까지 계약되어 있는 그는 계약 만료를 1년 앞두고 있으며, 올림피크 리옹은 이를 좋은 이적 기회로 포착했다. 선수 본인 역시 리옹에서 뛰는 것에 큰 흥미를 느끼고 있는 것으로 알려졌다'고 언급했다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 론도 훈련에 나선 배준호 이동경 강상윤의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

이번 이적설이 더욱 흥미로운 이유는 리옹의 구단주가 여자 축구계의 셰이크 만수르로 불리는 한국계 미국인 미셸 강(한국 이름 강용미)이기 때문이다. 이미 여자 축구계에서는 엄청난 큰 손인 미셸 강이다. 지난 시즌 재정 파탄으로 2부 리그 강등 위기에 내몰린 리옹을 구한 게 미셸 강이었다. 그때부터 구단 회장을 맡았던 그는 지난달 최종적으로 리옹 인수에 성공해 구단주가 됐다. 미셸 강은 "이제 우리는 축구에 집중하며, 다시 유럽 무대에서 빛나기 위한 스포츠 목표를 달성하는 데 전념할 수 있다"며 구단주 등극 소감을 전했는데, 곧바로 한국 최고 유망주 중 하나인 배준호 영입에 손을 뻗었다. 미셸 강의 추정 재산은 무려 12억달러(약 1조 7816억원)에 달한다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com