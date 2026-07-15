'PK 획득' 야말, '침묵' 음바페 또 울렸다! '오야르사발-포로 연속골' 스페인, 프랑스에 2-0 완승 '16년만의 결승 진출+메이저 2연패 성큼'[월드컵 리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]또 다시 라민 야말이 웃었다.

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스페인은 15일 오전 4시(이하 한국시각) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 프랑스와의 2026년 북중미월드컵 4강전에서 미켈 오야르사발과 페드로 포로의 연속골을 앞세워 2대0으로 승리했다. 스페인은 이날 승리로 2010년 남아공 대회 이후 16년만에 결승에 진출했다. 유로2024 챔피언인 스페인은 메이저 대회 2연패에도 성큼 다가섰다. 반면 프랑스는 월드컵 3개 대회 연속 결승 진출에 도전했지만, 아쉽게 스페인의 막강 수비에 막혀 마지막 문턱을 넘지 못했다.

야말과 킬리안 음바페의 대결로 관심을 모았던 이날 경기에서 야말이 판정승을 거뒀다. 단판승부 6연승 중이다. 유로2024 4강전에서 2대1로 역전승 한 것을 시작으로 이어 펼쳐진 네이션스리그 결선 토너먼트 4강에서 다시 만나 5대4로 승리했다. 2025년 스페인 슈퍼컵, 2024~2025시즌 코파델레이 결승, 2026년 슈페르코파 결승에서도 3대2로 승리한데 이어, 이날도 이겼다.

양 팀은 베스트 라인업을 꺼냈다. 프랑스는 4-2-3-1 카드를 꺼냈다. 킬리안 음바페가 최전방에 서고, 2선에는 브래들리 바르콜라-마이클 올리세-우스만 뎀벨레가 자리했다. 3선에는 아드리앙 라비오-오렐리앵 추아메니가 포진했다. 포백은 루카 디뉴-윌리암 살리바-다요 우파메카노-쥘 쿤데가 자리했다. 마이크 메냥이 골문을 지킨다.

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스페인도 4-2-3-1로 맞섰다. 미켈 오야르사발이 원톱에 포진했고, 알렉스 바에나-다니 올모-라민 야말이 2선을 꾸렸다. 더블볼란치는 파비안 루이스와 로드리가 구성했다. 마르크 쿠쿠레야-아이메릭 라포르테-파우 쿠바르시-페드로 포로가 포백을 이뤘다. 우나이 시몬이 골키퍼 장갑을 꼈다.

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6분 이날 첫 번째 슈팅이 나왔다. 코너킥 상황에서 흐른 볼을 라비오가 발리 슈팅으로 연결했다. 제대로 맞지 않았다. 8분 스페인이 좋은 위치에서 프리킥을 얻었다. 올모가 돌파하는 과정에서 라비오에 발이 밟혔다. 박스 오른쪽 바로 밖이었다. 바에나의 슈팅은 벽을 맞고 나왔다.

16분 프랑스가 역습에 나섰다. 뎀벨레가 오른쪽에서 찔러준 패스가 전방으로 파고들던 음바페에 향했다. 음바페가 오른쪽에서 내준 볼이 바르콜라에 향했고, 다시 올리세에 연결됐다. 올리세의 슈팅은 수비를 맞고 나갔다. 이어진 코너킥은 소득없이 끝났다.

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20분 스페인이 페널티킥을 얻었다. 왼쪽에서 쿠쿠레야가 올린 크로스를 디뉴가 헤더한 후 클리어링을 시도했다. 하지만 이 과정에서 야말이 뛰어들며 인터셉트를 시도했고, 디뉴의 킥은 야말을 걷어차고 말았다. 주심은 지체없이 페널티킥을 시도했다. 오야르사발이 키커로 나섰다. 깔끔하게 성공시켰다. 메냥이 방향을 읽었지만, 워낙 강력했다. 대회 5호골.

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전반 하이드레이션 브레이크가 진행됐다. 선제골을 내준 프랑스에 대변수가 발생했다. 29분 살리바가 쓰러졌다. 스스로 경기 중단을 선언했다. 결국 막상스 라크루아가 투입됐다. 34분 스페인이 슈팅을 시도했다. 올모가 중앙으로 움직이며 오른발 슈팅을 때렸다. 하지만 힘이 너무 들어갔다.

34분 시몬의 롱킥이 전방으로 파고들던 바에나에 향했다. 바에나가 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았지만, 위치가 오프사이드였다. 36분 프랑스가 빠른 공격에 나섰다. 바르콜라가 왼쪽에서 돌파하며 중앙으로 이동했다. 오른발 감아차기 슈팅은 골대를 넘어갔다. 37분에는 스페인이 반격했다. 왼쪽부터 전개된 볼을 포로가 잡았다. 중거리 슈팅은 골대를 넘어갔다.

38분 스페인이 좋은 기회를 만들었다. 과감한 압박으로 프랑스의 골킥을 가로챘다. 로드리가 야말에게 찔러줬고, 야말이 올모와 2대1 패스를 시도했다. 야말이 오른쪽을 파고들며 컷백을 시도했다. 오야르사발을 맞기 전에 프랑스 수비가 걷어냈다.

42분 프랑스가 아쉬운 기회를 놓쳤다. 라비오의 전진패스가 음바페에 향했다. 단독 찬스가 나오는 듯 했지만, 시몬이 엄청난 판단과 스피드로 뛰어나와 잘 걷어냈다. 추가시간 6분이 주어졌다. 47분 쿤데가 모처럼 오른쪽을 파고들며 날카로운 크로스를 시도했다. 음바페가 짤라먹는 움직임을 보였지만, 머리에 맞지 않았다.

이후 프랑스가 공을 점유하며 공격을 노렸지만, 골은 나오지 않았다. 프랑스는 전반 단 1개의 유효슈팅도 때리지 못할 정도로 이렇다할 기회를 만들지 못했다. 스페인의 방패는 단단했다. 결국 전반은 1-0, 스페인의 리드로 마무리됐다.

프랑스가 후반 시작과 함께 변화를 줬다. 라비오를 빼고 마누 코네를 넣었다. 후반 6분 야말이 포로의 침투패스를 받았다. 오른쪽을 무너뜨리며 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았지만, 오프사이드였다. 7분에는 오야르사발이 왼쪽으로 돌파하며 강력한 왼발 슈팅을 시도했다. 골대를 넘어갔다.

12분 프랑스가 두번째 교체카드를 택했다. 바르콜라를 빼고 데지레 두에를 넣었다. 13분 스페인이 추가골을 넣었다. 모처럼 공격에 가담한 포로가 중앙에 있는 올모에게 패스했다. 올모가 원터치로 돌려놓았고, 포로가 골키퍼와 맞서는 기회에서 침착한 오른발 슈팅으로 득점에 성공했다.

16분 야말이 쐐기를 박는 듯 했다. 야말이 뒷공간을 파고들며 기회를 만들었다. 수비를 제치고 왼발 슈팅으로 프랑스 골망을 흔들었다. 하지만 오프사이드였다. 19분 프랑스가 모처럼 반격했다. 음바페가 솔로 플레이로 기회를 만들었다. 왼쪽에서 돌파하며 슈팅을 시도했다. 골키퍼가 선방했다.

20분에는 올리세가 왼쪽에서 올린 코너킥을 추아메니가 살짝 돌려놨다. 골대를 넘어갔다. 22분 음바페가 강력한 슈팅을 시도했다. 수비 맞고 크로스바를 살짝 벗어났다. 23분에는 두에까지 슈팅을 시도했지만, 수비 벽에 막혔다. 후반 하이드레이션 브레이크가 진행됐다.

프랑스가 27분 마지막 승부수를 띄웠다. 올리세와 디뉴를 빼고 라얀 셰르키와 테오 에르난데스를 넣었다. 스페인도 교체 카드를 꺼냈다. 29분 오야르사발을 빼고 페란 토레스가 들어갔다. 33분에는 올모와 루이스를 제외하고 미켈 메리노와 페드리까지 넣었다. 곧바로 이어진 공격에서 바에나의 크로스를 토레스가 헤더로 마무리했지만, 골대를 살짝 벗어났다.

36분 프랑스가 결정적 기회를 놓쳤다. 음바페를 향한 패스를 시몬이 뛰어나오며 끊었다. 두에가 잡았고, 빈 골문을 향해 슈팅으로 연결했지만, 시몬이 어느새 나타나 막아냈다. 38분 스페인이 포로와 바에나를 빼고 마르코스 요렌테, 니코 윌리암스까지 넣으며 굳히기에 들어갔다.

43분 두에가 좋은 위치에서 프리킥을 얻어냈다. 음바페가 키커로 나섰다. 슈팅은 골대를 넘어갔다. 44분 야말이 돌파에 나섰다. 오른쪽에서 날카로운 돌파 후 박스 안에서 쓰러졌지만, 주심은 페널티킥을 선언하지 않았다.

추가시간 7분이 주어졌다. 프랑스의 파상공세가 이어졌다. 하지만 마무리가 아쉬웠다. 오히려 스페인이 역습으로 맞섰다. 49분 윌리엄스가 왼쪽을 허물며 강력한 왼발 슈팅을 시도했다. 옆그물을 때렸다. 5분에는 뎀벨레가 왼발 슈팅으로 득점을 노렸지만, 시몬이 막아냈다. 음바페의 슈팅도 빗나갔다. 결국 경기는 스페인의 2대0 승리로 마무리됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com