[오피셜]'K리그2 우승→승격 정조준' 부산, 우즈벡 U-23 대표 센터백 아하도프 영입해 뒷문 강화

오타벡 아하도프. 출처=부산 아이파크

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[스포츠조선 윤진만 기자]K리그2 선두를 질주 중인 부산 아이파크가 중앙 수비수 보강으로 스쿼드를 강화했다.

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부산은 15일, 우즈베키스탄 연령별 대표팀 출신 센터백 오타벡 아하도프(22)를 영입했다고 발표했다. 우즈베키스탄 1부 리그 소그디아나 지자흐에 활약하던 아하도프는 처음으로 해외 무대에 진출했다. 부산에서 장호익 김진혁 우주성 김희승 등과 뒷문을 책임질 예정이다.

구단은 아하도프를 "탄탄한 신체 조건을 바탕으로 한 제공권 장악 능력이 탁월하며, 탄력적인 움직임과 높은 수비 지능을 갖춘 대형 센터백 자원"이라고 소개했다. "오른발잡이로서 안정적인 대인 마크는 물론, 현대 축구에서 센터백에게 필수적으로 요구되는 후방 빌드업 능력과 넓은 수비 커버 범위까지 겸비하고 있어 부산의 전술적 다양성을 한층 넓혀줄 것으로 기대된다"라고 덧붙였다.

아하도프는 "전통과 역사가 깊은 부산에 입단하게 되어 매우 기쁘고 영광스럽다"며 "팀의 목표가 우승이라는 것을 잘 알고 있다. 내가 가진 모든 능력을 쏟아부어 팀이 최소 실점과 함께 우승컵을 들어 올릴 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 입단 소감을 말했다.

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김홍섭 부산 단장은 "아하도프는 어린 나이에도 우즈베키스탄 1부리그와 U-23 대표팀에서 충분한 실전 경험을 쌓은 센터백"이라며 "수비 경합과 슈팅 차단에 강점이 있으며, 전진 패스와 공을 직접 몰고 나가는 움직임을 통해 후방 빌드업에도 힘을 보탤 수 있는 선수"라고 평했다.

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이어 "팀내 경험 많은 수비수들과 경쟁하며 수비진에 또 하나의 선택지를 더해줄 것으로 기대한다. 부산에서 자신의 잠재력을 한 단계 더 끌어낼 수 있도록 구단도 필요한 지원을 다하겠다"라고 밝혔다.

부산은 K리그2 16라운드에서 11승3무2패 승점 36점으로 단독 선두를 달리고 있다. 지난 12일 홈에서 김포를 2대0으로 꺾은 부산은 18일 성남 원정을 떠난다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com